Super-armata lui Putin a fost trimisă în Ucraina cu cauciucuri din vremea URSS-ului - FOTO în articol

Deși în ultimul timp Vladimir Putin nu a ratat nicio ocazie să se laude cu super-armele sale despre care spune că sunt unice în lume, dar a uitat să menționeze că și-a trimis soldații în Ucraina cu echipament de pe vremea URSS-ului. O fotografie care surprinde un vehicul militar al Armatei Ruse echipat cu anvelope din vremea fostei Uniuni Sovietice a devenit virală pe rețelele de socializare. Cel care a postat fotografiile, un fost angajat civil al Departamentului Apărării din SUA, a remarcat faptul că astfel de date le oferă experților adevărata imagine despre capacitatea armatei lui Vladimir Putin, scrie Realitatea.net.

Se presupune că anvelopele au o vechime pe peste 30 de ani. Faptul că poartă marca ”Made în URSS” sugerează că anvelopele au fost destinate exportului.

”Cineva a căutat în adâncul unui depozit undeva în Federația Rusă pentru a face rost de aceste anvelope din timpul Războiului Rece, pentru că nu mai era nimic altceva. Nu pui ceva atât de potențial periculos pe un sistem de armament major decât dacă ești disperat. Nici măcar dacă ești rus”, scrie pe Twitter, Trent Telenko, un utilizator pasionat de subiect, fost angajat al Departamentului Apărării din SUA.

”Acesta, apropo, este motivul pentru care unitățile de informații tehnice colectează toate detaliile de fabricație ale echipamentelor capturate pentru a crea dosare despre unde/prin cine/când este fabricat echipamentul inamic. Îți oferă informații despre economia inamicului pe care nu le poți găsi nicăieri altundeva. Cum ar fi aceea că Rusia duce lipsă de anvelope de camion”, adaugă acesta.

