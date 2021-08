Supă cremă de ciuperci, rețeta Andreei Marin: Gustoasă și parfumată, apreciată de întreaga familie

”Cum poate fi atât de gustoasă o supă cremă care cere doar câteva minute din timpul meu în bucătărie? Recunosc, a ieșit minunat, am aflat rețeta de la Carmen Barcan, terapeut și o femeie superbă pe care am cunoscut-o de curând și care mi-a atras atenția prin faptul că, îngrijindu-se cum se cuvine, arată la 50 și ceva de ani ca la 30, și nu exagerez cu nimic! Un prieten al meu care se luptă de ani buni cu kilogramele a slăbit 50, nici mai mult, nici mai puțin, având grijă de nutriția și de corpul său conform sfaturilor și procedurilor ei, și dacă nu vedeam, chiar nu credeam.

Îmi plac oamenii care se prețuiesc, au ambiție, învață și împărtășesc! Dar întorcându-mă la rețeta asta gustoasă și parfumată, atât vă spun: e o bunătate și e apreciată de întreaga familie.

Așa că o dau mai departe cu drag:

- o jumătate de ceapă;

- 2- 3 caței de usturoi;

- două mâini de ciuperci, de care vă plac, sau alt ingredient principal după gustul vostru (de pildă, linte, țelină, dovleac...), eu am ales să pun ciuperci, dar și puțin dovleac și niște morcovi pitici, i-am pus de drag, căci sunt din grădina noastră și au gustul tare bun, creștem orice legumă, fruct sau plantă verde fără a folosi chimicale;

- un cartof dulce (eu am avut unul normal) de mărime medie;

- sare și puțin unt.

Legumele tăiate cubulețe au fost puse în aparatul de făcut supe cremă, ciorbe sau smoothie, costă puțin peste 300 RON și e foarte util, adaugi doar apă peste ele, cam o cană și jumătate, și transformă singur totul în supă cremă în 23 de minute, iar la final adaugi doar puțin ulei, parmezan dacă vrei, pătrunjel sau mărar, eu am pus și frunze de busuioc din grădină. Are și program de curățare, după ce golești recipientul, pui apă și aparatul se spala singur printr-un program care durează 3 minute. Îl găsiți la mai mulți producători. Poftă mare, dacă vă puneți pe treabă, vă asigur că merită! Sănătos, hrănitor, parfumat și gustos! Poți adaugă, dacă vrei, și crutoane. Eu nu am simțit nevoia, crema e groasă, sățioasă, numai bună dacă ții o dietă după vacanță.” a scris Andreea Marin pe Facebook.