Suma pe care o câștigă o femeie de serviciu în Marea Britanie pentru o oră de muncă

Lottie Rae lucrează ca femeie de serviciu în Marea Britanie și spune că pentru o oră de muncă câștigă 50 de lire sterline. Totuși, aceasta nu este o femeie de serviciu obișnuită, asta pentru că face curățenie în casele oamenilor fiind dezbrăcată. Ea spune că are acest job din anul 2017 și că în toți acești ani a câștigat câteva mii de lire sterline. Lottie Rae, care se descrie ca fiind un "spirit liber", a spus pentru Daily Mail că în cei șase ani a avut o gamă largă de clienți - inclusiv unii care își doresc doar companie, dar și alții care "spera la ceva mai mult".

"Sunt unii oameni care sunt înfricoșători și care merg pe premisa că vor primi altceva. Este clar că sunt acolo doar pentru a face curățenie, dar ei vor spune că alte femei au făcut striptease sau le-a făcut masaj", a spus britanica.

De ce a ales această meserie

Lottie Rae s-a ocupat anterior cu vânzarea hainelor la mâna a doua, dar ulterior s-a decis să își schimbe meseria din dorința de a câștiga mai mulți bani. Acum, pe lângă faptul că face curățenie goală, postează despre aventurile ei pe contul de Instagram pe care îl are.



"Cu siguranță banii au ajutat. Nu aș face-o dacă nu aș fi plătită suficient. Întotdeauna caut modalități de a câștiga bani în plus și îmi place destul de mult să fiu goală, așa că m-am gândit „ok, o să încerc", a mai spus ea.



Ce fel de oameni a întâlnit

Femeie susține că lucrează cu o gamă largă de clienți - de la bărbați în vârstă care caută companie, până la băieți mai tineri cu venituri mari care doresc "să încerce ceva diferit". În timp ce majoritatea clienților ei sunt prietenoși și nu depășesc limitele impuse, ea spune că unii pot duce lucrurile prea departe.

"La primul loc de muncă pentru care am fost chemată nu am vrut să merg. Am fost înspăimântată după ce m-am uitat la casă pe Google Maps și am văzut că se afla într-o pădure, iar eu trebuia să fiu acolo seara. Apoi am început să accept locuri de muncă. Am întâlnit tot felul de oameni de-a lungul anilor. Unul dintre clienții mei avea cea mai murdară casă pe care am întâlnit-o vreodată în viața mea, dar când am ajuns acolo, nu a vrut să curăț deloc. Nu era înfiorător sau pervers, voia doar niște companie", a mai spus femeia.

Cât despre măsurile de igienă, aceasta recunoaște că nu le respectă mereu.



"Nici măcar nu port mănuși jumătate din timp, deși știu că ar trebui – dacă este o casă cu adevărat murdară, sunt puțin conștientă de locul în care mă aflu, dar de obicei nu mă deranjează deloc", a spus ea.



"Un alt tip cu care am lucrat în toți cei șase ani este nudist. E deja gol când intru, bem o cafea și mă joc cu câinele lui și apoi mă apuc de treabă. Clienții se dezbrăcă și ei. Unii sunt destul de nervoși la început și își păstrează hainele până când sunt suficient de încrezători pentru a le scoate", a mai povestit aceasta.

