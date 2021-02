Suceveanul care a amenințat o vânzătoare cu pistolul de jucărie pentru două iaurturi a fost dus la Psihiatrie

Individul care a amenințat cu un pistol de jucărie o vânzătoare de la un magazin de pe strada Jean Bart din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost dus de polițiști la Secția de Psihiatrie Burdujeni, în baza unei decizii de internare nevoluntare.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a confirmat pentru Monitorul de Suceava că măsura a fost pusă în practică vineri dimineață.

Tânărul în vârstă de 30 de ani va fi supus unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dace are discernământ. Dacă are discernământ, tânărul va fi pus sub acuzare pentru infracțiunea de tâlhărie.

Vânzătoarea s-a trezit, joi, că un localnic pe care îl știe din vedere ia din vitrină două iaurturi și părăsește societatea. Femeia a ieșit după individ și i-a cerut să se întoarcă și să plătească. Individul s-a întors în grabă și amenințător, spre magazin, cu un pistol în mână. A intrat în interior și a îndreptat pistolul spre femeie.

”Pistolarul” a plecat apoi din magazin fără a plăti cele două iaurturi.

Un echipaj de poliție ajuns la fața locului l-a depistat în scurt timp pe Nicolae T., în vârstă de 30 de ani. Tânărul le-a indicat polițiștilor un tomberon în care aruncase pistolul. S-a constatat că este vorba doar de un pistol de jucărie.

