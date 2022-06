Studiu: De ce câinii sunt prietenoși cu oamenii

Un grup de cercetători de la Universitatea Azabu din Japonia a publicat un studiu în revista Nature Thursday și a spus că rasele antice de câini au arătat mai puțină tendință de a privi înapoi la oameni în timp ce încearcă să rezolve puzzle-uri decât rasele de câini mai noi. Acest lucru indică faptul că mutația genetică a avut loc și a proliferat pe măsură ce oamenii au crescut câini pentru abilitățile și utilitatea lor sociale. „Deoarece lupii, care împărtășesc aceiași strămoși, nu prezintă abilități bune de comunicare umană, schimbările genetice ar fi trebuit să apară în timpul domesticirii câinilor”, au scris autorii studiului.

Privirea câinelui care vrea ceva, mereu înduioşătoare

Pe măsură ce oamenii se dezvoltă, la fel și câinii, se pare. Autorii studiului au subliniat cât de multă influență am avut asupra biologiei câinilor în ultimii zece mii de ani: „Domesticarea implică selecția trăsăturilor care modifică fundamental speciile sălbatice, pentru a deveni mai utile oamenilor”, au scris autorii. Doar cu puterea unei priviri implorante și cu ochi mari, puii de cățel reușesc să ne cucerească instant. Niște studii arată că, vinovați pentru această reacție am fi chiar noi, oamenii. Recent, o echipă de cercetători a descoperit că mușchii „sprâncenelor” care contorsionează fețele câinilor în expresii rugătoare adorabile nu sunt de obicei prezenți la lupi, sugerând că au apărut după ce noi, oamenii, am domesticit canis familiaris. „Suntem singura rasă care a domesticit o altă specie și nu am fi cine suntem dacă nu ar fi fost câinii”, a spus un profesor de anatomie pentru Milwaukee Journal Sentinel, la acea vreme.

Mă iubește câinele meu? Iată 3 indicii

Atunci când iubim pe cineva, vrem să știm dacă ne sunt împărtășite sentimentele. Vrem să putem să citim semnele prin care patrupezii ne arată că țin la noi la fel de mult cum ținem și noi la ei. Însă câinii au metode diferite față de oameni prin care își arăta dragostea. Ei nu pot spune „Te iubesc” în cuvinte. Dar ce înseamnă, de fapt, dragostea de câine? E mai ușor decât crezi să recunoști semnele afecțiunii lor. Pentru că fiecare avem abilitatea ascunsă de a înțelege limbajul iubiților noștri patrupezi.

Se uită adânc în ochii tăi

Se uită cu cea mai profundă privire de cățel în ochii tăi. Orice câine poate stăpâni această privire de cățeluș, indiferent de cât de mare este. Când se uită adânc în ochii tăi, își arată tot sufletul. Dragostea de câine este tot atât de mare cât privirea sa. Există studii care arată că nivelele de oxitocină cresc când se uită la tine așa de intens. Acesta e același hormon care creează sentimente de afecțiune și la oameni.

Îți oferă daruri

În cazul câinelui, bineînțeles că acesta nu poate fi un inel de aur cu 18 carate, ci – mult mai bun: osul său preferat, de care e foarte mândru. Faptul că îți dă jucăria lui e un semn care arată clar dragostea de câine ce ți-o poartă. Însă asta e adevărat atunci când îți dă jucăriile lui. Dacă îți aduce jucăria, dar nu vrea să ți-o dea, e mai mult o invitație să vă jucați împreună.

Nu îi este teamă că se pierde de tine

Mulți oameni interpretează teama câinelui de a se îndepărta de tine ca pe un semn de iubire. Dar de fapt e chiar opusul: este un semn bun că patrupedul tău poate să stea singur și are încredere că te întorci. Dacă stă singur, înseamnă și că acceptă stăpânul lui ca lider – ceea ce vrei să se întâmple. Câinele acceptă că „șeful” a decis să plece. E un semn bun și dacă e foarte fericit să te vadă din nou, dar nu este extrem de agitat când te întâmpină. Prea multă agitație ar putea arăta comportament dominant față de tine.

