Student la Teologie, reținut pentru agresiune sexuală. Totul s-a întâmplat în București și nu era prima dată

O femeie a fost agresată sexual pe o stradă din București, transmite Agerpres. Poliţiştii Secţiei 26 au reţinut un tânăr de 25 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, după ce o femeie de 34 de ani ar fi sunat luni la 112 şi a sesizat faptul că, în timp ce se afla pe stradă, un bărbat necunoscut a atins-o într-o zonă intimă, după care a fugit.



"La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul secţiei, iar în urma investigaţiilor efectuate l-au identificat pe făptuitor, un tânăr de 25 de ani care a fost condus la audieri", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).



Tânărul mai este cercetat şi într-un alt dosar penal tot pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală, fiind suspectat că, la data de 17 noiembrie 2021, tot pe raza Sectorului 4, ar fi agresat sexual, în acelaşi mod, o altă femeie, de 25 de ani.



Cauzele au fost reunite, iar cercetările sunt continuate de Secţia 26 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, cu bărbatul în stare de reţinere. Conform Digi24, tânărul este student la Teologie.

Tânără de 22 de ani, agresată sexual în scara unui bloc, în plină zi, tot în București

O tânără de 22 a fost agresată sexual chiar în scara blocului în care locuiește, situat în Sectorul 3, în plină zi. Totul s-a întâmplat în iulie 2021. Agresorul ar fi un individ în vârstă de 26 de ani.

"Cercetările au fost declanșate în data de 26 iunie, când polițiști ai Secției 23 au fost sesizați de către o tânăra de 22 de ani cu privire la faptul că, în jurul orei 16.00, în timp ce se află în scară blocului de domiciliu, din spatele ei a venit un bărbat necunoscut care a început s-o atingă fără consimțământul ei în zonele intime, iar în momentul în care a țipat, acesta a ieșit din scara blocului, fugind într-o direcție necunoscută.", transmitea atunci Poliția Capitalei, într-un comunicat. Citește continuarea știrii AICI.





