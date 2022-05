Strategia unor biserici pentru a atrage tinerii. Bulai: Tu realizezi?! / video

Ați auzit de discotecă la subsolul bisericii?

„Știi ce au făcut multe biserici?! Ca să fie și mai șocant...”, a spus Alfred Bulai în cadrul emisiunii „Nod în Papură”, continuând cu dezvăluirea: „Pentru că nu mai vin tinerii la biserică, au făcut în Occident - catolici, nu protestanți - discotecă la subsolul bisericii!”

„Tu realizezi?!”, a subliniat sociologul Alfred Bulai.

„Am văzut în Spania o slujbă unde cântau ca în America, folk la finalul slujbei. Era antrenant așa, Eurovision...”, a spus Val Vâlcu.

Bulai și Vâlcu la „Nod în Papură”

Vacanţele la all-inclusive în Bulgaria, mai ieftine decât în România

Forte mulți români preferă să meargă în vacanța de vară în Bulgaria.

„E adevărat că și să te duci pe litoralul românesc, super aglomerat și scump, ca să fiu elegant ... fără să fie calitate. Eu nu am vorbit cu nimeni care să fi fost și Bulgaria și să nu-mi zică: Băi, bucurie mare că am fost în Bulgaria! N-am fost niciodată, dar nu am auzit pe niciunul să-mi zică: Băi, ce țeapă mi-am luat! Au zis: La nivelul prețului, e mult peste calitatea de la noi, mult mai ok... Bun, la prietenii noștri din Bulgaria mai plătești și în lei“, a precizat Alfred Bulai.

„Prietenii noștri s-au orientat. La Balcic sunt panouri în limba română, chelnerii știu cât de cât românește...“, a adăugat Val Vâlcu.

„Da, pentru că știu comerț! Au învățat să facă comerț, dar e și legislația. Eu am vorbit cu un hotelier odată, era specialist. Eu, ca naivul, am întrebat: Băi, dar de ce nu faceți și all inclusive, că, uite, sparge lumea, românul ar merge. El mi-a zis: Domn'le, hai să-ți explic. La all inclusive sunt niște costuri. Tu știi cât costă cea mai ieftină mâncare în România? Aproape de trei ori mai mult decât în Bugaria. Eu nu pot să asigur prețul ăla. Îți spun exact cât consumă 100 de turiști. Dacă ăla ia puiul cu echivalentul a un euro și jumătate, eu îl iau cu patru. Cum vrei să am profit? Trebuie să înțelegem că nu au fost gândite politic“, a spus Alfred Bulai.

„Și de ce e așa de ieftin în Bulgaria“, a întrebat Val Vâlcu.

„Mâncarea e mult mai ieftină și poți să o cumperi mult mai ieftin. Ține de politica acelui stat care a produs și am fost la o conferință în Bulgaria, când a căzut moneda, iar mâncarea era la maxim o treime din prețul din România. Nu-mi venea să cred, foarte ieftine. Nu știu cât erau salariile pe vremea aia, dar nu părea că au o problemă“, a conchis Alfred Bulai.

