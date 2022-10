Știrile zilei 4 octombrie 2022. Ce se întâmplă, astăzi, în lume

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată (armata sud-coreeană)

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată, a anunţat marţi armata sud-coreeană, transmite AFP. Tirul acestei rachete, care se înscrie într-o campanie intensivă de teste lansate de Phenian, a avut loc în 'est', a indicat înaltul comandament al armatei sud-coreene într-un comunicat, fără alte detalii. Paza de coastă japoneză a confirmat, de asemenea, lansarea unei rachete nord-coreene. Japonia le-a cerut marţi locuitorilor din anumite zone să evacueze casele şi să meargă la adăposturi, după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată. 'Coreea de Nord pare să fi lansat o rachetă. Vă rugăm să deplasaţi spre clădiri sau în subteran', a declarat guvernul nipon într-o alertă emisă la 07.29 (luni, 22.29 GMT) care, potrivit televiziunii naţionale NHK, priveşte două regiuni din nordul ţării.

Phenianul, care deţine arme nucleare, a început în acest an o campanie intensivă de testare a armamentului care a culminat săptămâna trecută cu patru tiruri de rachete balistice cu rază scurtă de acţiune. Seul, Tokyo şi Washington au efectuat pe 30 septembrie exerciţii trilaterale antisubmarin pentru prima dată în ultimii cinci ani, la câteva zile după ce forţele navale americane şi sud-coreene au desfăşurat exerciţii la scară mare în largul Peninsulei Coreene. Vicepreşedinta americană, Kamala Harris, a fost la Seul pe 29 septembrie şi a vizitat Zona Demilitarizată (DMZ) dintre cele două Corei, într-o călătorie pentru a evidenţia angajamentul 'neclintit' al Washingtonului de a apăra Coreea de Sud împotriva Nordului. Phenianul şi-a intensificat programele de armament interzis în timp ce negocierile sunt de multă vreme în impas, efectuând un număr record de teste de arme în acest an şi revizuindu-şi legislaţia pentru a face 'ireversibil' statutul său de putere nucleară. Coreea de Nord, care este supusă sancţiunilor ONU pentru programele sale de armament, caută, în general, să obţină un impact geopolitic maxim pentru testele sale, alegând momentul care i se pare cel mai oportun.

Canada: Provincia Quebec realege coaliţia de dreapta la putere din 2018

Locuitorii din Quebec au votat luni în mare parte pentru coaliţia de dreapta aflată la putere de patru ani, potrivit presei locale din această provincie canadiană francofonă unde problema imigraţiei şi cea a identităţii Quebecului au fost în centrul dezbaterilor, notează AFP. Peste 6 milioane de alegători au fost chemaţi la urne pentru a-i alege pe cei 125 de membri ai Adunării din Quebec. Secţiile de votare s-au închis la orele 20.00 (marţi, 00.00 GMT). Potrivit primelor estimări, Coaliţia Avenir Québec (CAQ), un partid naţionalist eterogen de dreapta, condus de actualul prim-ministru François Legault, ar obţine aproximativ 50% din voturi. Această formaţiune naţionalistă înfiinţată în 2011, ar putea obţine un rezultat mai bun decât în 2018 când a câştigat 74 de locuri cu puţin peste 37% din voturi. În spate, celelalte partide fost depăşite net, pe locul al doilea fiind Partidul Liberal din Quebec (PLQ, centru-stânga) cu mai puţin de 15%, ceea ce ar constitui cel mai prost rezultat pentru partidul care a condus Quebecul timp de aproape cincisprezece ani înainte de 2018.

Cu patru ani în urmă, François Legault, fost om de afaceri multimilionar, a ajuns la putere reuşind în pariul său de a impune o 'a treia cale'. Nici separatist, nici federalist, fondatorul companiei aeriene Air Transat susţine o abordare 'business' a politicii şi valorilor naţionaliste. Problema identităţii locuitorilor Quebecului a agitat campania cu un partid la putere care şi-a multiplicat declaraţiile răsunătoare. Ar fi 'un pic sinucigaş' să acceptăm mai mulţi nou-veniţi având în vedere declinul francezei, a declarat printre altele François Legault care anterior asociase violenţa cu imigraţia. Ministrul imigraţiei, Jean Boulet, a ajuns până acolo încât a afirmat că '80% dintre imigranţi nu lucrează, nu vorbesc franceza sau nu aderă la valorile societăţii din Quebec'. Afirmaţii care au găsit un ecou în special printre populaţia în vârstă a provinciei. Pentru Alain Gravel, 55 de ani, problema imigraţiei este importantă, la fel ca şi chestiunile economice într-un context de inflaţie galopantă în Canada. 'Ştim că sunt o mulţime de imigranţi ilegali care vin. Este absolut necesar să se găsească o modalitate de a acoperi breşele' dintre Statele Unite şi Canada, a declarat el după ce a votat. Provincia cu aproape 8,5 milioane de locuitori se confruntă cu un uriaş deficit de forţă de muncă, astfel că problema imigraţiei este, de asemenea, o miză economică reală, mai scrie AFP.

Spania a înregistrat un caz de gripă aviară transmisă la om

Un lucrător de la o fermă de păsări din Spania a contractat gripa aviară la sfârşitul lui septembrie, într-un caz rar de transmitere la om, şi a rămas asimptomatic până când a fost testat negativ, fără alte infecţii cunoscute, a declarat luni Ministerul Sănătăţii de la Madrid, citat de AFP. 'Pe 28 septembrie 2022, Centrul naţional de microbiologie a confirmat un caz de gripă aviară A(H5N1) la un bărbat asimptomatic care anterior fusese testat negativ', potrivit unui comunicat al ministerului. Persoana infectată este un angajat al unei ferme de păsări din Guadalajara (centru) unde, pe 17 septembrie, au fost depistate cazuri de boală printre păsările de curte. El a fost plasat în izolare la domiciliul său până când a fost testat negativ pe 27 septembrie. Singurul său contact apropiat a fost negativ, potrivit comunicatului ministerului, care subliniază că 'transmiterea de la păsări la om este considerată un fenomen rar, iar transmiterea de la om la om este extrem de rară'. În Spania, 'au fost detectate 79 de focare la păsări sălbatice şi 36 în fermele de păsări', potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii, mai scrie AFP.

Ecuador: Doi olandezi ucişi şi 12 răniţi într-un accident rutier

Doi olandezi şi-au pierdut viaţa şi doisprezece au fost răniţi duminică în urma ciocnirii a două autobuze în sud-estul Ecuadorului, au făcut cunoscut luni surse concordante, citate de AFP. 'Duminică seară, doi olandezi au murit într-un accident tragic de autobuz la Tena, în Ecuador', a informat pe Twitter Ministerul olandez de Externe. 'Persoanele decedate sunt o femeie de 74 de ani din Haarlem (oraş situat la vest de Amsterdam) şi un bărbat de 73 de ani din Hilversum (la sud-est de Amsterdam)', a precizat ministerul.

'În autobuz se aflau în total 21 de olandezi. Doisprezece olandezi au fost răniţi şi duşi la spital. Călătoreau în grup', potrivit aceleiaşi surse. Un prim bilanţ al serviciilor de salvare din Ecuador raportase o persoană moartă. Doi răniţi sunt în stare critică, a declarat presei Fabian Chango, directorul spitalului din oraşul Tena. În total de 20 de persoane, printre 19 cetăţeni olandezi cu vârste cuprinse între 41 şi 75 de ani şi un ecuadorian în vârstă de 55 de ani, au fost transportate la spital, potrivit serviciilor de salvare din Ecuador.

Potrivit lui Hugo Amores, un ofiţer de poliţie, accidentul s-a produs pe drumul dintre Tena (la aproximativ 200 km sud-est de capitala Quito) şi Baeza, în provincia Napo, iar cel mai grav lovit este autobuzul care transporta turiştii olandezi. Accidentele de circulaţie sunt una dintre principalele cauze de deces în Ecuador. În 2021, în ţară au fost înregistrate 2.131 de decese, faţă de un record anual de 2.322 în 2014. De la începutul anului, aproape 1.500 de persoane au murit în accidente de circulaţie, potrivit Agenţiei naţionale a transporturilor. În iulie, un autocar s-a răsturnat la periferia oraşului Quito, făcând opt morţi şi 20 de răniţi, mai scrie AFP.

'It's today; My favorite day/4 octombrie - Ziua ruladei cu scorţişoară, Ziua Mondială a Animalelor şi Ziua vodcii

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare. Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii 'Winnie-the-Pooh': '- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi. Ziua ruladei cu scorţişoară Combinaţia dintre scorţişoara uşor picantă şi aluatul dulce şi crocant de patiserie din care se fac ruladele este sărbătorită la data de 4 octombrie, cu ocazia Zilei ruladei cu scorţişoară (#CinnamonRollDay). Primele însemnări istorice cu privire la scorţişoară datează din jurul anului 2800 î.Hr., într-o serie de scrieri chineze. Originară din Sri Lanka (Ceylon) şi India, scorţişoara (Cinnamomum verum) provine din scoarţa unui copac, iar denumirea sa în ebraică şi arabă include termenul 'amomon', care înseamnă condiment aromat. Folosită de medici în perioada Evului Mediu, scorţişoara este cunoscută pentru proprietăţile sale antimicrobiene în cazul durerilor de gât şi împotriva tusei. Scorţişoara a ajuns în Europa în secolul XVI prin intermediul negustorilor arabi de condimente şi a început să fie folosită şi în pregătirea produselor de patiserie. Ruladele sau 'melcii' de patiserie au început să câştige popularitate în Suedia la începutul secolului XX şi în special după Primul Război Mondial, dar abia după cel de-al Doilea Război Mondial rulada cu scorţişoară a devenit o adevărată tradiţie în această ţară scandinavă, parte a identităţii culturale suedeze. Faptul că iernile în Suedia sunt foarte lungi şi reci a contribuit probabil la popularitatea scorţişoarei, un condiment care 'încălzeşte' gura. Ziua ruladei cu scorţişoară a fost înfiinţată în 1999 de Kaeth Gardestedt şi Home Baking Council din Sudeia.

Această zi este sărbătorită şi în Finlanda. Din punct de vedere statistic, un suedez obişnuit consumă în medie 316 rulade cu scorţişoară pe an, conform site-ului daysoftheyear.com. Ziua Mondială a Animalelor Ziua Mondială a Animalelor (#WorldAnimalDay) este marcată la 4 octombrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Francis de Assisi, un sfânt despre care se spune că înţelegea graiul animalelor. Înfiinţată în 1931 în Italia, această sărbătoare anuală a tuturor animalelor a devenit în prezent o zi foarte populară care îşi propune să ne reamintească de rolul pe care animalele îl au pe Pământ, precum şi de oamenii care îşi dedică vieţile pentru a proteja animalele. Pentru a respecta această sărbătoare cum se cuvine, suntem încurajaţi să nu mai purtăm obiecte vestimentare făcute din blană şi piele de animale, să nu mai folosim produse testate pe animale şi să încercăm ca măcar pentru o zi să alegem doar alimente pe bază de vegetale.

Ziua vodcii Ziua vodcii (#VodkaDay) reprezintă o ocazie de a ridica paharele în cinstea uneia dintre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Chiar dacă vodca este asociată de obicei cu Rusia, ţară din care provin unele dintre cele mai fine şi mai apreciate mărci de vodcă, această băutură alcoolică tare este produsă şi în numeroase alte ţări şi este solicitată în barurile şi restaurantele din întreaga lume. Vodca este diminutivul cuvântului slav pentru apă şi se produce în mod tradiţional amestecând apa cu alcool distilat obţinut din cereale sau cartofi. Se crede că această băutură a apărut în cursul Evului Mediu timpuriu, între secolele VIII şi IX. Vodca poate avea caracteristici diferite în funcţie de ţara de origine - Rusia, Polonia sau Suedia. Conform izvoarelor istorice se pare că primii oameni care au distilat această băutură au fost călugări. Răspândirea acestei băuturi în Europa şi în întreaga lume a început relativ recent, după Revoluţia Rusă din 1917, însă popularitatea ei a sporit foarte mult abia după cel de-al Doilea Război Mondial, când a pătruns şi în SUA. La origini o băutură aproape fără gust şi fără miros, vodca reprezintă şi o bază perfectă pentru diferite cocktailuri. Deşi puriştii o vor consuma mereu simplă, sunt foarte numeroşi cei care apreciază vodca mai ales în cocktailuri celebre precum 'screwdriver' sau 'Bloody Mary'.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News