Stelian Ion spune că PSD a devenit brelocul lui Florin Cîțu

Stelian Ion, ministrul Justiției revocat din funcție de premierul Florin Cîțu, a avut o intervenție la Digi24, unde a vorbit despre tergiversarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului:

„Acum, Florin Cîțu, doar cu ajutorul lui Marcel Ciolacu și al PSD-ului, își mai exercită această funcție de premier. Se pare că acel proiect, care a fost și el un măr al discordiei, în care nu este vorba atât de dezvoltarea României, cât mai degrabă de dezvoltarea unor firme ale unor prieteni cu cei care au pixul de semnare al PNDL-ului, este o miză și e posibil să se înțeleagă cu privire la modul de împărțire al banilor.

Ar trebui să dea explicații președintele PSD. Oricum, e foarte trist să ajungi brelocul altcuiva câtă vreme tu te consideri cel mai mare partid, cel mai puternic și cu cele mai multe voturi.

O să vedem exact ce se întâmplă, dar PNDL-ul este una dintre posibilele mize cu care PSD-ul și Marcel Ciolacu pot fi ademeniți în jocul acesta. La un moment dat, coabitarea aceasta PSD-PNL a fost foarte profitabilă pentru unii. Este unul dintre posibilele motive pentru care PSD-ul s-a retras din BPR, altfel e total inexplicabil pentru ce ar deveni brelocul lui Florin Cîțu“, a precizat, la Digi 24, Stelian Ion.

Propunerea de amânare a moțiunii anti-Cîțu a căzut. PNL-ului i-a lipsit un vot - votul lui Orban

Ludovic Orban a spus ce s-a întâmplat în birourile permanente, atunci când s-a discutat despre moţiunea de cenzură.

„A fost votată ordinea de zi în forma propusă de domnul Simonis (n.r. - PSD). După ce s-a votat ordinea de zi şi după ce a fost votată în birourile permanente reunite propunerea de înfiinţare a comisiei de anchetă care se va duce în plen, PSD a decis să-şi retragă reprezentanţii din birourile permanente reunite. Şi au plecat toţi cei opt reprezentanţi ai PSD din birourile permanente ale celor două camere, rămânând numai parlamentarii celorlalte formaţiuni politice. S-a dezbătut punctul doi care, pe scurt, era o cerere de a se trimite către Comisia de statut, care e una comună, pentru verificarea semnăturilor (n.r. - ale moţiunii de cenzură). (...) Rezultatul votului e următorul: au fost 18 membri prezenţi, au votat pentru nouă, şapte împotrivă şi doi parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: respectiv, deoarece a fost vot nominal, au fost prezenţi şi nu au votat domnul deputat Ovidiu Ganţ şi cu subsemnatul, Ludovic Orban. Propunerea nu a fost adoptată.

Se ştie foarte clar că în Parlament se adoptă o propunere, o lege şi aşa mai departe, cu votul a jumătate plus unul dintre cei prezenţi. Au fost prezenţi 18, iar în favoarea solicitării au votat doar 9. Nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi, ca atare propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată această propunere, alţi colegi, colegii mei din Partidul Naţional Liberal au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum şi nu am putut să discutăm punctul trei, prezentarea în birourile permanente reunite a moţiunii de cenzură“, a explicat Ludovic Orban (citește continuarea AICI).