Steagul Ucrainei a fost din nou arborat pe Insula Șerpilor / foto

Steagul ucrainean a fost arborat din nou pe Insula Șerpilor din Marea Neagră, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei ucrainene, după ce trupele ruse s-au retras din avanpostul strategic, săptămâna trecută (citește AICI).

„Teritoriul [Insula Șerpilor] a fost returnat jurisdicției Ucrainei”, a declarat Natalia Humeniuk, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar de sud al Ucrainei, într-o conferință de presă, conform Al Jazeera.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚡The military operation on Zmiiny (Snake) Island has been completed. The Ukrainian flag has been installed on the island, according to the head of the press center of the Defense Forces of Southern Ukraine, Nataliya Humenyuk.<a href="https://twitter.com/hashtag/UkraineWarNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UkraineWarNews</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ArmUkraineNow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ArmUkraineNow</a> <a href="https://t.co/xUJBjfeidk">pic.twitter.com/xUJBjfeidk</a></p>— U24 (@u24_news) <a href="https://twitter.com/u24_news/status/1543912737239089152?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

După retragere, Rusia își bombardează propriile instalații de pe Insula Șerpilor

Forțele ruse au încercat să își bombardeze propriile instalații de pe Insula Șerpilor din Marea Neagră, după retragere, astfel încât acestea să nu poată fi folosite ucraineni, susține analistul militar Michael Clarke.

Trupele ruse s-au retras joi de pe Insula Șerpilor, iar vineri au fost acuzate de armata ucraineană că folosește avioane SU-30 pentru a ataca insula cu bombe cu fosfor.

”Astăzi, în jurul orei de 18:00, (…) avioanele SU-30 ale forțelor aeriene ruse au efectuat de două ori lovituri cu bombe cu fosfor pe insula Zmiinyi (Insula Șerpilor, n.r.)”, spunea, vineri, armata Ucrainei, potrivit Sky News citat de B1Tv.

Rusia își bombardează propriile instalații de pe Insula Șerpilor ca să nu fie folosite de ucraineni, a explicat un analist militar britanic

”Nu este clar dacă acea unitate mai este operațională, dacă au atins ceea ce ținteau pe insulă”, a declarat Michael Clarke (citește continuarea AICI).

Șeful NATO: „Trebuie să ne pregătim pentru război”

Securitatea transatlantică se află la un „punct de cotitură”, iar NATO este acum mai puternică și mai agilă, a declarat luni secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.

„Voi alăturați-vă nouă într-un punct de cotitură pentru securitatea transatlantică, marcat de creșterea concurenței strategice și de revenirea războiului brutal în Europa”, a spus Stoltenberg la ceremonia de schimbare a comenzii a operațiunilor Comandamentului Aliat, în cadrul căreia doi lideri militari au fost promovați în funcția de Comandant Suprem Aliat în Europa (SACEUR), unul dintre cele mai înalte posturi militare ale NATO.

„Acesta este unul dintre cele mai importante locuri de muncă militare din lume, într-unul dintre momentele cele mai cruciale pentru securitatea noastră”, a adăugat el.

Șeful NATO a spus că „deciziile transformatoare” luate săptămâna trecută la Summit-ul de la Madrid au făcut alianța „mai puternică și mai agilă”.

„Acum și pentru viitor, pentru că dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim pentru război”, a spus el.

„Voi alăturați-vă nouă într-un punct de cotitură pentru securitatea transatlantică, marcat de creșterea concurenței strategice și de revenirea războiului brutal în Europa”, a spus Stoltenberg la ceremonia de schimbare a comenzii a operațiunilor Comandamentului Aliat, în cadrul căreia doi lideri militari au fost promovați în funcția de Comandant Suprem Aliat în Europa (SACEUR), unul dintre cele mai înalte posturi militare ale NATO.

„Acesta este unul dintre cele mai importante locuri de muncă militare din lume, într-unul dintre momentele cele mai cruciale pentru securitatea noastră”, a adăugat el.

Șeful NATO a spus că „deciziile transformatoare” luate săptămâna trecută la Summit-ul de la Madrid au făcut alianța „mai puternică și mai agilă”.

„Acum și pentru viitor, pentru că dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim pentru război”, a spus el (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News