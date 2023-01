Statul vrea ca şoferii să treacă pe la Poliţie înainte să iasă cu maşina din ţară. Constantin Niculescu, ACR, la dezbaterea MAI: Încalcă drepturile persoanelor şi principiile statului de drept

"Pe 13 ianuarie, ACR a trimis MAI un documentar de 10 pagini care vizează acest proiect de OUG şi care azi se află în aşa zisă dezbatere publică. În calitate de preşedinte ACR, vă adresez rugămintea ca opiniile şi propunerile formulate în acele 10 pagini să fie introduse în PV-ul acestei dezbateri, deoarece eu nu mă voi referi la toate, ci doar la unele.

Acest proiect de OUG, aflat în transparenţă decizională, puţin falsă, ca să nu fiu mai dur, nu prezintă nicio urgenţă pentru a fi ocolit Parlamentul României, principalul for legislativ al ţării. Sunt încălcate prevederile legii 52/2003, iar autorii ordonanţei se folosesc de sistemul "repede-înainte", şi denotă faptul că această ordonanţă este făcută la comandă.

Proiectul este un act inferior legilor, conform Constituţiei, iar prevederile sale nu pot aduce modificări legilor organice, adică legii poliţiei, legii funcţionării MAI, statutului poliţistului. Am dori ca Guvernul României şi instituţiile avizatoare să ia cunoştinţă de toate opiniile şi propunerile ACR, care cu bună credinţă le adresează prin intermediul dvs aici", a spus Constantin Niculescu, în cadrul dezbaterii publice organizată de MAI.

"Permisul internaţional nu este obligatoriu! Proiectul încalcă drepturile persoanelor şi principiile statului de drept"

"În altă ordine de idei, eu am fost deputat în Parlamentul României. Am avut amendamente la avizarea OUG 195, la atribuţiile Poliţiei, şi consider că acest proiect nu se susţine a fi adoptat în vacanţa parlamentară, pentru că nu există urgenţă. Mai ales că unele articole au termen de aplicare 90 de zile sau un an. Acest proiect nu are nicio contribuţie la creşterea gradului de siguranţă rutieră, domeniu prioritar în România. Încă de la înfiinţarea sa în 1904, ACR a avut o colaborare foarte bună cu MAI şi cu Poliţia Română. În plus, timp de 22 de ani, la începutul secolului XX, şeful Poliţiei Române a ocupat o funcţie importantă în cadrul ACR. Din 1968 până în 1990 au mai fost mulţi reprezentanţi ai Poliţiei Române în ACR.

ACR a eliberat, din anii '20, acest permis internaţional şoferilor români fără a fi tulburat de nimeni. Toate regimurile, monarhie, republică populară, republică socialistă, şi actuala republică, au recunoscut această activitate. Impunerea cetăţeanului român să se prezinte la Poliţie înainte de plecarea în străinătate este un act abuziv, ilegal, deoarece nu este prevăzut în legea de organizare a MAI, este un furt de activitate legală desfăşurată de 97 de ani de ACR şi obligă cetăţeanul să se aşeze la cozi interminabile în faţa oficiilor de poliţie. Creşte şi suspiciunea că poliţia cenzurează călătoria turistică a cetăţeanului.

ACR, prin acest proiect de OUG, este furat de o activitate de aproape un secol. ACR detestă maniera ilegală şi secretă prezentată în OUG. Asistăm la o manevră cel puţin ocultă, justificată în nota de fundamentare cu Consiliul Concurenţei. Este absolut ilegal. Acest organism nu are nicio atribuţiune în acest sens. În faţa opiniei publice, această doleanţă ilegală a acestui Consiliu nu poate încălca ordinea constituţională şi principiile statului de drept din România.

Convenţia asupra circulaţiei rutiere, din 1968 de la Viena, prevede la art 41, punct 1, litera A, că părţile contractante vor recunoaşte orice permis redactat în limba lor sau în una din limbile lor. Dacă nu este redactat într-o astfel de limbă, poate fi însoţit de o traducere certificată. Permisul internaţional nu este obligatoriu, ci este un document turistic, pe care automobiliştii pot opta să îl prezinte în ţara pe care o vizitează. Este un drept al posesorilor de permise, care pot face o cerere de traducere a permisului naţional. Proiectul devine, astfel, un mod anticonstituţional de încălcare a drepturilor persoanelor şi principiilor statelor de drept", a mai transmis preşedintele ACR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News