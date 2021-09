Stația Spațială Internațională se dezintegrează. A pornit alarma de incendiu

Alarmele au fost declanșate la bordul Stației Spațiale Internaționale după ce echipajul a raportat fum și miros de plastic ars, informează BBC. Incidentul s-a petrecut pe modulul construit de Rusia, Zvezda, care este folosit pentru locuințe, relatează presa rusă.

Stația spațială a suferit o serie de defecțiuni de-a lungul anilor și un oficial rus a avertizat recent despre hardwareul învechit și sistemele defecte. Aceste defecțiuni includ scurgeri de aer, motoare care merg în gol și fisuri ale fuselajului.

Agenția spațială rusă, Roscosmos, a declarat ulterior că toate sistemele au revenit la normal. Fumul a fost detectat în timpul reîncărcării bateriilor stației, a spus agenția, iar echipajul a revenit acum la „antrenamentul regulat”.

S-a raportat că mirosul de plastic ars s-a răspândit de la secțiunea rusă la segmentului modulului.

Agenția spațială americană, Nasa, a declarat că o plimbare spațială planificată pentru mai târziu, joi, 9 septembrie, va continua, conform publicației rusești Ria Novosti. Doi cosmonauți ruși sunt pregătiți să efectueze lucrări la modulul științific Nauka recent livrat.

Cel puțin 80 la sută din sistemele de zbor din segmentul rus au trecut de data expirării acestora, a declarat Solovyov, inginer șef la compania spațială Energia. Energia este principalul dezvoltator al modulelor ISS din Rusia. El a mai spus că au fost descoperite mici crăpături în secțiunea de marfă Zarya , aparținând Rusiei și că s-ar putea agrava în timp.

ISS a fost construită în 1998 ca parte a unui proiect comun între Rusia, SUA, Canada, Japonia și mai multe țări europene și a fost inițial conceput pentru o durată de viață de 15 ani.

Tomorrow, Russian cosmonauts Oleg Novitskiy and Pyotr Dubrov will venture outside the @Space_Station to continue preparing the new Nauka module for operations. Live spacewalk coverage begins at 10:30am ET (14:30 UT): https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/WQw0x1NRCY