Stare de urgență națională în Marea Britanie din cauza temperaturilor record!

Met Office, serviciul meteorologic din Marea Britanie, a declarat vineri stare de urgenţă naţională şi a emis o avertizare de căldură extremă pentru anumite regiuni din Anglia valabilă luni şi marţi săptămâna viitoare, când temperaturile ar putea atinge maxime record, informează Reuters.



Temperaturi excepţionale, posibil record sunt preconizate pentru luni, apoi din nou marţi, a anunţat Met Office pe pagina sa de internet.



Nopţile ar putea de asemenea să fie excepţional de călduroase pentru Regatul Unit, în special în zonele urbane. Această situaţie ar putea avea impact pe scară largă asupra oamenilor şi infrastructurii.



Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Marea Britanie a fost de 38,7 grade Celsius, înregistrată în grădina botanică a Universităţii Cambridge pe 25 iulie 2019.



La începutul acestei săptămâni, Agenţia pentru securitate sanitară a Marii Britanii împreună cu Met Office au emis o alertă de nivel trei pentru unele regiuni din ţară, în urma căreia serviciile sociale şi sanitare trebuie să ia măsuri suplimentare pentru protejarea persoanelor vulnerabile.



Potrivit Met Office, alerta roşie, de nivel patru, este declarată când un val de căldură este atât de sever sau prelungit, încât efectele sale depăşesc sistemul sanitar şi de asistenţă socială. La acest nivel, boli sau decese pot surveni şi în rândul persoanelor într-o formă fizică bună şi sănătoase, nu doar în rândul grupurilor de risc, conform Agerpres.

VEZI ȘI: Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor ar putea afecta recolta de porumb a Europei

Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor ar putea afecta recolta de porumb a Europei în zilele următoare, existând posibilitatea unei noi reduceri ale prognozelor, după ce unele ţări au înregistrat o diminuarea a suprafeţelor cultivate cu porumb în acest an comparativ cu anul trecut, au declarat analiştii şi producătorii consultaţi de Reuters.



Un al doilea val de caniculă în această lună a cuprins mai multe părţi din Europa Occidentală, înrăutăţind seceta şi provocând incendii de vegetaţie în Spania, Portugalia şi Franţa. Impactul asupra porumbului, care este utilizat în principal ca nutreţ pentru animale, va depinde de durata caniculei, dar ar putea fi unul sever asupra câmpurilor care depind de ploi sau a zonelor unde seceta a impus restricţii asupra irigaţiilor.



"Ne îndreptăm spre o scădere a producţiei potenţiale în Europa", a apreciat Nathan Cordier, analist la firma de consultanţă Agritel.



Conform celor mai recente prognoze, publicate marţi, Departamentul american al Agriculturii şi-a revizuit în jos estimările privind producţia de porumb a UE, motivându-şi decizia prin revizuirea estimărilor pentru producţia Italiei. Canicula prelungită din Italia a determinat autorităţile de la Roma să declare stare de urgenţă de-a lungul râului Po, care alimentează cu apă o treime din producţia agricolă a Italiei. Coldiretti, cea mai mare asociaţie reprezentativă a fermierilor italieni, estimează că producţia de porumb va scădea cu 30% în acest an, de la una de aproximativ şase milioane de tone înregistrată anul trecut.



În Spania, producţia de porumb s-ar putea reduce cu 16%, până la 3,57 milioane de tone în acest an, după ce lipsa apei i-a făcut pe fermieri să reducă suprafeţele cultivate cu porumb şi să păstreze resursele de irigaţii pentru fructe, potrivit organizaţiei Cooperativas Agro-Alimentarias. "Problema în acest an cu culturile de porumb din Spania este lipsa apei, în timp ce pentru alte culturi precum grâu sau orz este vorba de caniculă", a spus Antonio Caton, director la Cooperativas Agro-Alimentarias.



În Franţa, unde sistemele de irigaţii sunt mai puţin răspândite decât în Spania, starea culturilor de porumb ar putea să se deterioreze după un început bun de sezon. "A fost un început decent dar acum suntem în perioada în care porumbul trebuie să primească multă apă", a apreciat Nathan Cordier, analist la firma de consultanţă Agritel.



Analiştii urmăresc cu atenţie prognozele meteo, care arată cum canicula ar putea să se reducă săptămâna următoare în Europa Occidentală dar cu toate acestea ploile rămân limitate.



Există de asemenea îngrijorări cu privire la vremea secetoasă şi uscată din Europa Centrală şi de Est, inclusiv în Germania, Ungaria şi România. "Porumbul suferă de pe urma lipsei de apă şi dacă Germania nu va înregistra precipitaţii semnificative în următoarele două săptămâni, prognozele privind recolta de porumb vor fi reduse până sub patru milioane de tone", a estimat un analist.



Comparativ, în 2021 recolta de porumb a Germaniei a fost de 4,2 milioane de tone.



Conform unor date statistice publicate la începutul acestei luni de Comisia Europeană, exporturile de porumb ale UE aproape s-au dublat, ajungând la 5,994 milioane de tone în sezonul 2021/22, de la 2,833 milioane de tone exportate în sezonul precedent. La acest capitol, România este lider incontestabil în UE în condiţiile în care a exportat 4,298 milioane de tone de porumb, adică peste 71% din totalul de 5,994 milioane de tone de porumb exportate de blocul comunitar în sezonul care tocmai s-a încheiat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News