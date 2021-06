Soția lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro, a pledat vinovată pentru trafic de droguri și spălare de bani

La aproape doi ani de la condamnarea lui El Chapo la închisoare pe viață plus 30 de ani pentru activități criminale, trafic de droguri și uz de armă, ca șef al cartelului de la Sinaloa, soția sa, Emma Coronel Aispuro, a pledat vinovată pentru trafic de droguri și spălare de bani.

CNN scrie că Emma Coronel Aispuro, soția celebrului Joaquin "El Chapo" Guzman, a pledat vinovată pentru trafic de stupefiante și spălare de bani, în fața unei curți federale din Washington.

Femeia, în vârstă de 31 de ani, a admis joi că l-a ajutat pe soțul ei, El Chapo, îl calitate de "participant de rang inferior" la conducerea imperiului drogurilor. Ea a pledat vinovată de conspirare pentru distribuirea de cantități mari de droguri, precum heroină, cocaină, marijuana și metamfetamină, introduse ilegal în SUA, spălare de bani și tranzacții ilegale cu organizații de trafic de droguri, conform sursei citate.

De asemenea, în momentul arestării, Emma Coronel Aispuro a fost acuzată și de implicare în evadarea din 2015 a soțului ei, dintr-o închisoare mexicană.

După arestare, se spunea că soția lui El Chapo ar colabora cu autoritățile

După ce autoritățile americane au anunțat, în luna februarie a.c. arestarea Emmei Coronel Aispuro, soția de 31 de ani a fostului lider al cartelului Sinaloa, au apărut surse care spuneau că femeia ar colabora, de fapt, cu autoritățile.

Surse apropiate anchete au declarat atunci pentru VICE că arestarea ar fi fost aranjată. Femeia s-ar fi predat și ar fi știut că va fi ridicată de oamenii legii, pe Aeroportul Internațional Dulles de lângă Washington.

La mijloc ar fi fost un acord de cooperare, în baza căruia Emma Coronel Aispuro ar fi urmat să furnizeze informații autorităților americane în schimbul clemenței în propriul caz.

Coronel Aispuro, zilnic la procesul lui El Chapo

Procesul din 2019 al lui Joaquin "El Chapo" Guzman, în vârstă de 63 de ani, a venit cu dezvăluiri șocante despre viața sa, de la droguri și violuri până la uciderea cu sânge rece a foștilor membri ai cartelului sau a rivalilor.

Coronel Aispuro, care are dublă cetățenie SUA-Mexic, a participat zilnic la procesul soțului ei din New York și la final a spus: „Nu-l cunosc pe soțul meu ca omul pe care încearcă să-l prezinte, ci mai degrabă îl admir ca ființa umană pe care am cunoscut-o și cea cu care m-am căsătorit.”