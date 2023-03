Sorin Psatta, lector FJSC: Unchiul meu şi-a ţinut mereu banii la CEC. L-am convins să îi mute la banca recomandată de mine, dar ce s-a întâmplat îi cam dă dreptate

"Unchiul meu, om în vârstă și trecut prin multe, și-a ținut întotdeauna banii, mulți ori puțini, câți avea, la C.E.C., astăzi CEC Bank, deși io mereu l-am sfătuit să încerce și altă bancă dar, deh, obiceiurile vechi dispar greu.

Enfin, de curând am reușit să-l conving și a mutat banii la banca recomandată de mine, adică ING Bank (că e modernă, că aplicația ei merge brici, că e disponibilă nonstop etc. etc.), ceea ce m-a bucurat, doar că acum încerc de peste 3 ore să îi activez HomeBank-ul, pentru a-și putea plăti facturile online, iar sistemul mă anunță neîncetat:

"Azi este marți, 13? Sistemul este momentan indisponibil, ne cerem scuze. Lucrăm pentru a remedia problema în cel mai scurt timp."

Ceea ce, trebuie să recunosc, îi cam dă dreptate unchiului meu, care mereu îmi spune așa: "Ascultă la mine, Sorine, în țara asta nu mai merge nimic ca lumea, au rămas doar proștii ori leneșii aici, mie nu îmi mai pare rău, că nu mai am mult, da îmi e milă de tine și de cei care rămân hmmm..."", a scris Sorin Psatta pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.