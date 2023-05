Soprana Alexandra Tărniceru a cucerit Spania. E singura româncă admisă în Corul și Orchestra Comunității Madrid

Alexandra este din Piatra Neamț. Își amintește și acum că a trebuit să mintă că are pian acasă pentru a fi admisă la liceul de Artă. A studiat apoi la Universitatea Națională de Muzică, iar în urma unui concurs organizat de Opera Română a ajuns să fie admisă la Opera din Zurich. A cântat pe mari scene din Franța, Germania și Italia. Apoi a revenit acasă, însă pentru scurt timp. "Mi-am dorit să rămân în România, dar se pare că, să spunem, aspectul fizic a fost mai important decât partea profesională, așa că am spus cu siguranță în străinătate mi se va da o șansă și așa am ajuns în Spania" a spus solista într-un interviu pentru TVR.



A fost un an de zile suplinitor în Corul Orchestrei Comunității Madrid, după care a dat concurs. "A fost o audiție la care au aplicat 87 de soprane și am luat eu. Contractul l-am semnat pe 14 aprilie, cu o zi înainte de ziua mea, așa că a fost cel mai frumos cadou. Aici îmi place să mă plimb prin parcuri să admir arhitectura Madridului" mărturiseşte tânăra artistă.

Maria Jesus Prieto, şefa partidei de soprane a Corului şi Orchestrei Comunităţii Madrid, spune despre Alexandra că este o persoană foarte responsabilă, metodică în studiu şi eficientă. "Îi poate fi dat orice rol solistic pentru că știm că îl va interpreta foarte bine, nu doar muzical, ci cu eleganță. Suntem fericiți și mândri că o avem în echipă" spune aceasta.



Sute de spanioli s-au strâns în jurul lacului din parcul Retiro pentru a asculta Corul orchestrei Comunității Madrid, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale Sărbătorii San Isidro. Isidor Muncitorul, cunoscut și sub numele de Isidor Fermierul, a fost un muncitor agricol spaniol cunoscut pentru evlavia sa față de săraci și animale. Este patronul catolic al fermierilor și al Madridului, El Gobernador, Jalisco și al La Ceiba, Honduras. Alexandra a avut și un solo în cadrul concertului.

