Somnul african, invazie în Dunăre. Deak Gyorgy: Există ipoteza să reziste iernii. Cine e responsabil atunci?

Ecosistemul din Delta Dunării a fost perturbat în ultimii ani de somnul african, o specie alohtonă care omoară toate celelalte specii de pești. Deak Gyorgy, directorul general al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Mediului, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre pericolul la care este expusă Dunărea, și mai ales Delta, din cauza acestei specii:

„În momentul în care ești crescător al acestei specii, ai un avantaj. Carnea e foarte bună și ai un business foarte normal. Am înțeles că sunt multe ferme și în Ungaria. Problema apare în momentul în care scapi de sub control. A fost un caz referitor la ce s-a întâmplat în Delta Dunării.

Eu știu că nu e caz unic, a mai fost găsit în Dunăre, dar problema care m-a preocupat în momentul în care am aflat de existența acestei specii în Dunăre și Deltă e referitoare la puietul de sturion sălbatic. Această specie (n.r. somnul african) mănâncă tot. În momentul respectiv, eu am sesizat autoritățile să nu se trateze lejer subiectul, deși unii experți, cu care sunt total de acord, au spus că la anumite temperaturi el nu mai supraviețuiește.

Eu am atras atenția că sunt două lucruri care trebuie să fie făcute. În primul rând, să fie neapărat luat în calcul și făcut un studiu în care să iei măsuri active și, referitor la temperaturi, să zicem că la sub 15 grade nu mai rezistă, dacă ar fi să facem o medie, gândiți-vă că el este capabil să traverseze pe uscat o anumită zonă, să evadeze ușor din locurile în care este. Am atras atenția că există o posibilitate ca această specie să supraviețuiască dacă merge la adâncime mare și se bagă în nămol sau cu ajutorul centralelor nucleare în care există ape de răcire. E o marjă în care el, dacă se retrage, ar putea supraviețui.“, e de părere directorul ICDPM.

Măsuri pentru combaterea somnului african

„A devenit o problemă în momentul în care a fost scăpat de sub control. Are capacitatea să se reproducă în Deltă în timpul verii și toți experții care comentau acest subiect știu foarte bine că reproducerea la somnul african e foarte rapidă. Cu tot că am zis că dacă vine iarna scăpăm de această specie, ce se întâmplă dacă trece iarna și nu scăpăm de ea? Cine își asumă responsabilitatea în momentul în care se întâmpla una dintre ipotezele lansate?

În momentul în care s-au găsit exemplarele, trebuiau verificate zonele, identificate cauzele. Eu cred, și am vorbit deja la Ministerul Mediului să se investigheze problema și să se caute soluții, că o să demarăm această acțiune chiar dacă, din punctul meu de vedere, e un pic greoi modul ăsta de lucru. Acolo sunt deja două instituții direct responsabile. Nu Ministerul Mediului e responsabil.“, a precizat, la DC News, Deak Gyorgy.

