„În Deltă nu că este sat fără câini, ci la stână în loc de câini sunt lupi. Acolo vin cu bărcile, iau turistul, îl plimbă o oră și îi arată toată Delta, l-a taxat cu 400 lei, turistul pleacă și la revedere!”, spune jurnalistul Val Vâlcu în emisiunea de la DC NEWS.

„Să știți că am găsit foarte mulți turiști amatori care au înțeles problema că trebuie să respectăm mediul. Referitor la comunitățile locale, aici practic guvernul României trebuie să intervină. Tu trebuie să ajuți comunitatea locală să se regăsească cumva pentru o dezvoltare sustenabilă. De exemplu, azi am fost la guvern, am făcut o ședință cu ținte, cu indicatori, tot trebuie să facem. Noi vrem, nu se pune problema, dar între a vrea și a face e un drum lung”, a transmis Deak Gyorgy, directorul general al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Mediului

„În PNRR este cuprins în vreun fel mediul, din acest punct de vedere? Sau ne limităm la a închide câteva termocentrale?”, a mai întrebat jurnalistul. „Cu ajutorul Ministerului Mediului, vom ajunge să facem surpriza braconierilor și nu numai. Mai mult decât atât, un lucru care va fi o emblemă a României: vom fi unica țară care va asigura monitorizare online, care va asigura într-adevăr posibilitatea de reproducere naturală a sturionului”, mai spune el.

Peste două treimi din sturioni cad victimă braconierilor

„Ce a amenințat populația de sturioni din Dunăre și Marea Neagră? Braconajul, industrializarea, exploatarea?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu. „Aici avem o problemă. Populația efectivă de sturioni nu a fost estimată. Știm clar că este în scădere. Față de alte perioade, acest lucru este foarte ușor de dovedit dacă iei producția anterioară de carne sau icre și compari cu cât avem prinși actualmente”, a răspuns Deak Gyorgy.

„Peste 70% din exemplarele care sunt mari sunt braconate, din păcate. Da, braconajul este un factor care poate să contribuie la scăderea populației de sturioni. Pe lângă acesta există un factor dibuit de vreo doi ani, verificăm un virus care poate să aibă un impact devastator la puiet. Acest virus iarăși se leagă de ferme, de crescătoria de sturioni”, a adăugat el. „Noi cunoaștem cazuri de pierderi de sute de mii de exemplare la o fermă”.

Există viruși care au impact major asupra puieților, iar braconajul are un impact important asupra sturionilor ajunși la maturitate

„Haideți să discutăm concret despre iridovirus, de exemplu. A fost un caz în care, din cauza inundațiilor, au scăpat din fermă sturionii respectivi. Să dovedim impactul este foarte greu”, a continuat Gyorgy. „Braconajul are impact la matur, virusul la puiet”.