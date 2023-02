Soluție pentru dispariția gropilor de gunoi. Neculaescu (AFM): Acest program oferă finanțare nerambursabilă pentru reciclarea oricărui tip de deșeu / video

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Neculaescu, a oferit detalii despre un proiect pe care AFM îl gestionează, Fabrici de Reciclare, care ar urma să ofere bani nerambursabili pentru construirea de unități de reciclare a oricărui tip de deșeu:

„Avem un program care se numește Fabrici de Reciclare. Ce înseamnă asta?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Este un program cu o finanțare din fonduri europene, din PNRR, unde avem alocați 286 de milioane de euro. El se adresează operatorilor privați și înseamnă sprijinirea activităților de reciclare, de pregătire pentru reciclare și, după caz, post reciclare. Există o deficiență mare pe capacități de reciclare în România și am venit cu acest program în sprijinul agenților economici. Avem o schemă de ajutor de stat care stă în spatele acestui program prin care agenții economici vor beneficia de finanțarea nerambursabilă într-un cuantum de 70-80% în funcție de locul de implementare, iar diferența va trebui asigurată din surse proprii.

Ne dorim să avem capacități noi de reciclare pentru orice tip de deșeu, în principal țintim spre obținerea materiilor prime secundare. 90% din finanțarea pe care Administrația Fondului pentru Mediu o acordă se duce în zona de obținere de materie primă secundară și 10% din finanțare dacă există operatori privați care doresc să închidă circuitul și să obțină și un produs finit din acea materie primă secundară“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„E un subiect de mare interes! Cum adică este finanțat din PNRR?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Noi suntem, practic, o agenție de implementare“, a replicat președintele AFM.

„Noi avem o problemă uriașă în marile orașe cu gropile de gunoi. Dumneavoastră spuneți că veți recicla gunoiul?“, a mai întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! Noi oferim finanțare pentru dezvoltarea unor capacități de reciclare de orice tip de deșeu. Dacă prin procesarea respectivului deșeu, la capătul fluxului rezultă o materie primă secundară, acea instalație este eligibilă în cadrul finanțării noastre. Dacă un agent economic dorește să facă și un produs finit din acea materie, atunci mai acordăm un 10% din cuantumul finanțării și pentru instalațiile necesare obținerii de produse finite“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„În luna mai s-ar putea depune primele oferte“

„Cât de mare poate fi finanțarea?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem un prag minim de 500.000 de euro și un prag maxim de 8,4 milioane de euro pentru fiecare aplicant în parte. Sunt diferite costurile de reciclare de la plastic, la sticlă, la materialele din construcții șamd. Sunt bani nerambursabili în cuantumul de 7-80 în funcție de locul unde se implementează“, a replicat președintele AFM.

„Sunt 5 conduri CAEN eligibile, inclusiv cei din zona de salubrizare pot accesa, dar în general nu am vrut să punem restricții și am lăsat liber și pentru agenții economici care au o situație financiar și o bonitate rezonabilă și vo să-și diversifice activitatea și vor să-și adauge un nou domeniu la afacerea pe care o desfășoară astăzi. Dacă au o situație financiară solidă, pot să opteze și pentru construcția unei fabrici de reciclare. Trebuie să demonstreze că au 50% din capacitatea pe care ei doresc să o instaleze prin acest program, contracte, precontracte, etc. Sunt niște condiționalități și dacă le îndeplinesc, nu avem o problemă dacă vor să-și diversifice domeniul de activitate. Și constructorii, dacă vor să-și facă o activitate conexă, pot să acceseze această axă de finanțare. Bugetul total este de 286 de milioane de euro. Estimăm undeva în jur de 40-50 de capacități noi de reciclare pe teritoriul României.

Acum 2 zile am trimis la Ministerul mediului varianta finală de ghid de finanțare, va fi pus în transparență publică, așteptăm comentariile de la părțile interesate, vom prelua parte din ele, urmând ca în 2-3 luni să transmitem ghidul spre publicare în Monitorul Oficial și să demarăm depunerea proiectelor. Undeva prin mai se va întâmpla acest lucru. Se va face o evaluare și va dura în funcție de numărul de cereri de proiecte depuse.

Este un program care vine în completarea conceptului de economie circulară. Deșeul trebuie să devină materie primă, nu trebuie să fie ceva pe care noi să-l depozităm în gropile de gunoi. Trebuie să deviem de la depozitare în groapă cât mai mult gunoi. Ceea ce se poate recicla și ceea ce se poate transforma într-o materie primă secundară, oferim finanțare pentru acest lucru“, a spus, la DC News, Laurențiu Neculaescu.

