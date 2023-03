Șoferul român de TIR, devenit erou în Italia după ce a salvat o fetiță de la moarte: De o sută de ori aș mai face aceeași chestie

Adi Rusu, un șofer român de TIR, a devenit erou în Italia, după ce a reușit să salveze de la moarte fetița unei familii de români stabilită la Castel San Giovanni, în provincia Piacenza.

Bărbatul a sărit pur și simplu în stradă, riscându-și viața, și s-a rostogolit cu copila de cealaltă parte a drumului, înainte ca ea să fie lovită de autoturismul care venea cu viteză mare. Bărbatul a fost acroșat de mașină, dar a scăpat cu răni ușoare, iar fetița, pe care o ținea în brațe, este nevătămată. El a povestit pentru Pro Tv cum s-a întâmplat totul, explicând de ce nu a stat pe gânduri și și-a riscat viața pentru fetița de 9 ani. Bărbatul era la lucru și se oprise să își ia o cafea și țigări, chiar la barul deținut de o familie de români, atunci când copila a ieșit în stradă.

"Nu mai era fetița. Întorcându-mă cu spatele, ușa era larg deschisă la bar. Tindea să meargă către mijlocul drumului, deci pericolul creștea la fiecare centimetru de asfalt pe care îl trecea copilul", a povestit românul.

"De o sută de ori aș mai face aceeași chestie. N-ai timp să stai pe gânduri"

În același timp, el a auzit zgomotul puternic făcut de o mașină, care venea cu mare viteză. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a sărit să o salveze.

"Zic: "Nu se poate". A fost momentul zero când fetița nu mai avea timp de reacție necesar, nici să se întoarcă înapoi, nici să traverseze înapoi pe partea cealaltă. Gândul a fost la fetiță, să salvez copilul și, din plonjon, am prins fetița, practic, după care m-am rostogolit până în partea cealaltă. Eu, în rostogolire, am ținut-o îmbrățișat (...) De o sută de ori aș mai face aceeași chestie. N-ai timp să stai pe gânduri", a spus salvatorul.

Povestea nu se oprește aici. Carabinierii au văzut toată întâmplarea pe camerele de supraveghere și au pornit imediat pe urmele șoferului, care, după incident, nu a oprit să vadă dacă bărbatul și fetița sunt bine. Au reușit să îl găsească în localitatea învecinată. Individul, un tânăr de 19 ani, care conducea o mașină înmatriculată în Elveția, a fost testat pozitiv pentru consum de droguri și a fost reținut.

