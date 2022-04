Șofer băut și cu permisul suspendat, la Poliție, ca să reclame că a lovit o pasăre

Un şofer din Brăila, care a condus băut şi cu permisul suspendat, a mers la poliţie să reclame că a lovit cu maşina o pasăre, însă s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără permis, au informat luni reprezentanţii IPJ Brăila.



Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, s-a prezentat la sediul Poliţiei Oraşului Ianca să reclame că, în timp ce conducea autoturismul pe DN2B, în afara localităţii Mircea-Vodă, a lovit o pasăre, în urma evenimentului rezultând doar pagube materiale.

Brăileanul avea o alcoolemie considerabilă

"Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând faptul că avea o îmbibaţie alcoolică de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat",se arată într-un comunicat de presă al IPJ Brăila.



Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Un bulgar a încercat să dea mită poliției de frontieră

La data de 10 septembrie 2021, Linia Call – Center aticorupție 0800.806.806 a Direcției Generale Anticorupție a fost apelată de către un polițist din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Brigada Autostrăzi – Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva-Nădlac, care a sesizat faptul că, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a depistat în trafic un cetățean bulgar, în timp ce conducea un autotren pe care era montat un dispozitiv magnetic care influența înregistrarea datelor de către aparatul tahograf.

În acest context, pentru a nu dispune măsurile legale împotriva sa, conducătorul auto bulgar a oferit polițistului, cu titlu de mită, suma de 100 de euro, se arată într-un comunicat de presă al Direcției Generale Anticorupție. Citește continuarea AICI.

