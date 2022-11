Sociologul Alfred Bulai a comentat tactica aplicată de USR / video

Emisiunea „Nod în papură” a revenit la DC News cu o nouă ediție. La un moment dat, discuția dintre jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai a ajuns la sesizarea USR cu privire la hidrocentrale. „USR aplică tactica partidelor din opoziție dintotdeauna din România”, a spus sociologul Alfred Bulai. Cu alte cuvinte, „nu se distinge cu nimic”, în contextul în care doar „critică”.

„A trecut ceva vreme, am fost foarte tolerant cu ei, am zis că au probleme, să se gândească. În afară de critică... partidele de opoziție nu fac mai nimic. În primul rând, ei jignesc, de foarte multe ori, în sensul că ne spun niște lucruri evidente, ca și cum suntem tâmpiți. Adică nu am nevoie de un politician să spună că trăiesc prost, îmi dau și eu seama. Nu trebuie să spună s-au scumpit prețurile, adică e ușor... aiurea. Partidele să spună cum ar face ele, ce variante propun”, a subliniat Alfred Bulai.

„Da, e sarcina ta să fii împotrivă, să critici, dar propune ceva!”, a reiterat sociologul Alfred Bulai.

Alfred Bulai și Val Vâlcu, discuția săptămânii la „Nod în papură”. Sezonul 2, episodul 9:

Citește și...

Țara în care poți fi dat în judecată pentru că nu ți-ai respectat contractul verbal. În România, nici contractul scris nu are mare valoare

În Anglia, te poate da cineva în judecată pentru că nu ți-ai respectat contractul verbal. În România, cu un contract scris, semnat și ștampilat, riști să nu se respecte nimic.

Despre acest subiect a vorbit sociologul Alfred Bulai la DC News și DC News TV, la emisiunea „Nod în papură”.

„Astăzi, în Anglia, te poate da cineva în judecată pentru că nu ți-ai respectat contractul verbal. Nu trebuie să fie un contract scris”, a zis sociologul Alfred Bulai.

Apoi, Alfred Bulai a venit cu un exemplu din perioada 1990.

„În anii 1990, aveam un coleg de facultate care stătea în Anglia. Îmi povestise un lucru care, pentru mine, era șocant și părea incredibil. Îndrăgea o pisică, maidaneză, și începuse să aibă grija de ea, adică să-i dea mâncare. Și mi-a zis că intrase în panică pentru că se dăduse o lege prin care risca să intre la închisoare. Așa credea cel puțin. Legea spunea că dacă îngrijești un animal și îi dai mâncare, iar la un moment dat, nu o mai faci, era violență împotriva animalelor. Dar nu era pisica lui! Era o pisică de pe stradă. Pur și simplu îi dădea mâncare, dar dacă venea cineva și spunea că și-a bătut joc de pisică și nu i-a mai dat mâncare, risca închisoare. Acolo, o promisiune chiar și față de un animal este un contract. În România... este invers. Dacă îi spui cuiva că aveți un contract, ți-l rupe în față”, a mai zis sociologul la emisiunea „Nod în papură”.

„Ce vreau să spune este că noi nu am avut istoric cultivată ideea de contract. Adică o promisiune care trebuie respectată. Atunci sigur că nu poți avea încredere, nu ai avut modele culturale care să fie promovate în societate”, a conchis profesorul și sociologul Alfred Bulai, în cadrul emisiunii „Nod în Papură”, difuzată la DC News și DC News TV.

