Smoothie energizant dat exemplu de Societatea Americană de Diabet. Rețetă simplă

„Va propun un smoothie energizant dat exemplu de Societatea Americana de Diabet! Cu totii stiti ca eu recomand astfel de bauturi cand suntem raciti, in perioadele de convalescenta sau in sarcina deoarece se taie fibrele prin procesul de blenduire, noi savurand o portie zdravana de fructoza (adica zaharul din fructe) in felul acesta!

Smothiul de mai jos mi se pare echilibrat din punct de vedere al cantitatii de carbohidrati si ne poate oferi un boost de energie atat de necesar dupa o saptamana incarcata de cursuri si prezentari!

1 măr verde

2 mâini de baby spanac

1/4 de castravete

1-2 buc de kiwi

2 linguri de suc de lamaie

2 linguri de lapte de cocos (lapte degresat)

2 linguri de miere sau îndulcitor (xilitol, steviol, zaharină)

1 cupă de gheață pentru doritori

Toate ingredientele se taie cuburi și se blenduiesc 1-2 minute în funcție de consistența dorită, se mai poate adăuga apă! Să aveți poftă!”, a scris medicul.

De asemenea, medicul vă propune și câteva meniuri de post:

„Meniuri de post:

-hummus cu seminte de dovleac si salata de sezon (pentru humus avem nevoie de o conserva naut, 1 lamaie, 2 lg de tahini, 2 catei de usturoi, ulei masline, sare), pentru salata: leurda, salata verde, ridichii, ceapa verde, lamaie, ulei masline.

-lapte de cocos facut in casa la aparatul Biovita, musli cu banana si ciocolata amaruie.

- mure congelate de la bunici cu miere

- salata pentru cina: naut, avocado, masline, ardei, ridichii, marar, ceapa, verde, ulei masline si zeama de lamaie”.

