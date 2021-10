Tranziția puterii: Cum s-a ajuns la lovitura de stat din Sudan. Totul a început în 2019

Mișcarea armatei sudaneze a zdrobit speranțele pentru o tranziție pașnică a puterii după înlăturarea fostului președinte Omar al-Bashir în 2019. Sudanul a fost condus până zilele trecute de o alianță guvernamentală între grupurile militare și civile din 2019, dar luni armata a preluat efectiv controlul, scrie CNN.

Prim-ministrul Abdalla Hamdok și soția sa au fost reținuți și duși într-o locație nedezvăluită publicului. Mai mulți miniștri și oficiali guvernamentali au fost, de asemenea, arestați. Generalul Abdel Fattah al-Burhan, șeful forțelor armate ale Sudanului, a dizolvat Consiliul suveran de împărțire a puterii și guvernul de tranziție, afirmând într-o declarație televizată că un „guvern reprezentativ independent și corect” va prelua puterea până când unul va fi ales în 2023.

Generalul a mai spus că acordul de împărțire a puterii cu membrii civili ai consiliului suveran de tranziție al țării ”a devenit un conflict” în ultimii doi ani, ”amenințând pacea și unitatea” în Sudan. Mai multe articole din Constituție au fost suspendate și guvernatorii de stat au fost înlăturați, a spus Burhan.

Când Bashir a fost înlăturat într-o lovitură de stat din 2019, după trei decenii la putere, conducerea militară a Sudanului și-a asumat controlul pentru a supraveghea tranziția puterii, formând Consiliul Militar de Tranziție. Dar consiliul a fost puternic opus de o mișcare pro-democrație care a cerut în schimb guvernare civilă. După un impas de câteva săptămâni, cele două părți au convenit să formeze un Consiliu Suveran care să guverneze „pentru următorii trei ani sau puțin mai mult”. Conform acordului încheiat în iulie 2019, consiliul militar ar urma să fie responsabil de conducerea țării în primele 21 de luni. O administrație civilă ar conduce apoi consiliul în următoarele 18 luni.

Lovitura de stat nu a fost o surpriză în întregime. Adam Hireika, un consilier al lui Hamdok, a declarat pentru CNN că premierul cunoaște planurile armatei și a fost sub presiune pentru a dizolva guvernul. Hireika a spus că l-a vizitat pe Hamdok duminică seara, unde a discutat despre starea actuală a lucrurilor. A spus că Hamdok tocmai se întâlnise cu Burhan.

Luni, Ministerul Informațiilor a declarat că Hamdok a fost sub presiune pentru a publica o declarație ”în sprijinul preluării”. În schimb, a spus acesta, el a cerut protestatarilor pro-democrație să iasă în stradă în semn de protest pașnic.

The vast majority of the #Sudanese people have no access to internet. Their voice is being silenced. Be their voice and spread awareness about their struggle against authoritarian dictatorship of the military across social media#SudanCoup #SudanProtests pic.twitter.com/AnRSMcPRqw