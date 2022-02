Siria. Mai mulți copii au murit de frig în taberele afectate de furtunile violente

Doi bebeluși au murit din cauza frigului după ce zăpada abundentă și temperaturile sub nivelul înghețului au lovit taberele pentru persoane strămutate din nord-vestul Siriei, scrie BBC. Un oficial ONU a declarat pentru agenția de presă AFP că fetițele de șapte zile și două luni au murit în provincia Idlib.

Aproximativ 2,8 milioane de oameni au căutat adăpost în fortăreața opoziției, după ce și-au părăsit casele în timpul războiului civil care a durat zece ani. Mulți locuiesc în corturi uzate, fără haine groase ori combustibil pentru încălzire.

ONU a avertizat că situația se înrăutățește din cauza recesiunii economice severe din Siria, care a dublat prețurile alimentelor într-un an, precum și din cauza lipsei de finanțare pentru a oferi ajutor pe timpul iernii.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a declarat că bebelușii ale căror decese au fost raportate marți au stat în taberele din zonele al-Ziyara și al-Sheikh Bahr, la nord de orașul Idlib. Grupul de monitorizare din Marea Britanie a adăugat că un băiețel de o lună a murit și el din cauza frigului într-o tabără din Jarablus, în provincia vecină Alep, pe 23 ianuarie.

Între timp, un alt copil a fost ucis în zona Qastal Miqdad pe 18 ianuarie, după ce zăpada a făcut să se prăbușească acoperișul cortului lor.

Potrivit ONU, 287 de tabere pentru persoane strămutate din Idlib și Alep au fost afectate de ninsori, inundații și vânturi puternice ca urmare a furtunilor care au lovit regiunea în 18, 19 și 25 ianuarie. Zăpada a distrus cel puțin 935 de corturi și a deteriorat alte peste 9.500 de corturi.

ONU a spus că au avut loc, de asemenea, 68 de incendii de la începutul anului, care au ucis două persoane și au rănit alte 24 în taberele anterior menționate. Majoritatea incendiilor au fost declanșate de sobele de încălzire.

Unul dintre directorii Salvați Copiii în Siria, Sonia Khush, a spus că este „de neînțeles ca orice copil să înfrunte iarna speriat pentru viața lui. La aproape 11 ani de la începutul crizei din Siria, se pare că lumea a uitat de copiii din nord-vestul Siriei”, a adăugat Kush.

„Aceste morți evitabile și tragice sunt un exemplu îngrozitor al modului în care copiii au nevoie urgent de mai mult sprijin umanitar. De asemenea, au nevoie de o soluție de durată și pașnică a conflictului din Siria”, a mai spus Kush.

