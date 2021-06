Singurul actor musulman nominalizat la Oscar cere dreptate pentru semenii săi

Conform BBC, britanicul Riz Ahmed a reacționat la scurt timp după ce un studiu a arătat că musulmanii apar foarte rar în scenele marilor filme, iar atunci când apar sunt puși într-o lumină negativă. La începutul anului, starul din „Sound of Metal” (2019) a devenit primul musulman care a fost vreodată nominalizat pentru premiul de cel mai bun actor de la Oscaruri.

Ahmed mai este cunoscut și pentru „Rogue One” și „The Night Of”. Acesta a declarat: „Problema cu interpretarea greșită a musulmanilor nu mai poate fi ignorată de-acum încolo”. Într-un videoclip postat pe internet, acesta a adăugat că nominalizarea sa în premieră la Oscaruri a fost „un moment dulce-amărui”.

I'm fed up of seeing Muslim characters on screen either negative or non existent. The industry must change. Our new study proves what many of us always felt about #MuslimsInFilm. The cost is measured in hate & lost lives. Full speech here: https://t.co/bsfpQw4Wfe pic.twitter.com/2itt6IaESB