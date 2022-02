Simona Halep pierde cu Jelena Ostapenko

Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko în trei seturi, cu 2-6, 7-6 (0), 6-0, vineri, în semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 768.680 de dolari.

Simona Halep a ratat astfel șansa de a câștiga a treia oară turneul de la Dubai. Începând din tie-break-ul setului doi, jocul Simonei Halep s-a prăbușit. Jelena Ostapenko a fost de neoprit.

Jelena Ostapenko va evolua în ultimul act cu rusoaica Veronika Kudermetova, care a beneficiat în semifinale de retragerea jucătoarei cehe Marketa Vondrousova.

Calificarea în semifinale este recompensată cu un premiu de 37.500 de dolari şi cu 185 de puncte WTA.



Simona Halep încheie cu as și câștigă primul set.

Halep a salvat două mingi de break, iar setul ajunge în tie-break.

Simona Halep - Jelena Ostapenko 6-2, 6-7 (0): Simona Halep nu a reușit să câștige niciun punct în tie-break.

Urmează setul decisiv.

Ostapenko - Halep set 3

1 - 0

2 - 0

3 - 0

Jelena Ostapenko își mărește avantajul!

4 - 0

5 - 0

6 - 0

Marketa Vondrousova s-a retras din semifinala de la Dubai Duty Free Tennis Championships din cauza unei accidentări.

Jucătoarea cehă venită din calificări trebuia să intre pe teren vineri, în jurul orei 19:00, dar în jurul orei 16.00 WTA a confirmat informația conform căreia sportiva a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări. Astfel rusoaica Kudermetova o va înfrunta în finala de simplu pe Jelena Ostapenko, care a învins-o pe Simona Halep.

„Sunt foarte tristă să părăsesc turneul în acest fel, dar m-am bucurat totuși de o săptămână minunată și sunt mândră de modul în care am jucat. Voi călători la Doha și voi vedea cum este accidentarea. Am jucat șase meciuri extraordinare în această săptămână, după ce am trecut de calificări și sunt mândră de performanțele mele, așa că este regretabil că s-a întâmplat acest lucru. Sănătatea este prioritară pentru mine”, a spus sportiva.

