Simona Halep - Daria Snigur în primul tur la US Open 2022. Ora de începere a partidei

Ucrainenca Daria Snigur (20 de ani, 125 WTA) le-a învins pe Tessah Andrianjafitrimo (218 WTA), scor 7-6, 6-1, Yanina Wickmayer (526 WTA), 2-6, 6-3, 6-3 și Nao Hibino (200 WTA), 6-1, 6-4, pentru a se califica pe tabloul principal de la US Open.

Daria Snigur se află la prima participare pe tabloul principal al unui Grand Slam, însă la junioare ea a reușit să se impună în turneul de la Wimbledon, în 2019, același an în care Halep câștiga trofeul la senioare.

În grupa Simonei Halep se mai regăsesc Serena Williams, aflată la ultimul turneu din carieră, Leylah Fernandez, finalista de anul trecut, Bianca Andreescu, campioana din 2020, sau Ons Jabeur.

Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian sunt cele 5 românce sunt prezente pe tabloul principal de la New York.

Irina Begu (31 ani, 34 WTA) va avea o misiune foarte dificilă în primul tur la New York, contra belgiencei Elise Mertens (26 ani, 32 WTA), cap de serie numărul 32. Mertens s-a impus în toate cele trei meciuri directe.



Sorana Cîrstea (32 ani, 38 WTA) va primi replica germancei Laura Siegemund (34 ani, 216 WTA), scorul meciurilor directe fiind 1-1.



Gabriela Ruse (24 ani, 102 WTA), care a avut un an tumultuos, cu multe probleme medicale, va avea un meci complicat contra australiencei Daria Saville (28 ani, 73 WTA).



Jaqueline Cristian (24 ani, 76 WTA), care revine după o lungă absenţă provocată de o accidentare gravă, are un test foarte dificil, contra favoritei numărul doi, estoniana Anett Kontaveit (26 ani, 2 WTA).

Simona Halep, lăudată înainte de US Open

”Sincer, nu știam că este una dintre jucătoarele care au obținut cele mai multe victorii în acest an. Știam că a jucat destul de mult, dar nu o văzusem să câștige un turneu. Dar la Toronto am văzut că nu puteai să treci de ea. Am văzut-o cum a putut să reziste.

Știe să rezolve problemele și am văzut-o mai ofensivă, mai agresivă. Nu și-a lăsat adversarele să joace, să fie agresive. Este una dintre cele mai bune jucătoare din generația ei și sunt fericit să o văd înapoi în clubul campioanelor”, a declarat Andy Roddick, despre Simona Halep.

