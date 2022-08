Și tu plângi când tai ceapă? De azi înainte, cu trucurile bunicii, nu vei mai lăcrima

De acum înainte, cu un truc, sperăm ca plânsul când tăiem ceapa să devină amintire. Bunicile spun că nu vom mai lăcrima curățând ceapa, dacă vom înfige în vârful cuțitului miezul unei felii mai groase de pâine care va absorbi mirosul. Sau dacă veți executa această operațiune sub apă, respectiv într-un vas adânc plin cu apă rece.

Alt truc cu ceapă

Dacă vreți să evitați ca ceapa să se desfacă la fiert, după ce ați curățat-o, faceți-i la bază o crestătură în formă de x.

În bucătărie, ceapa este folosită drept condiment. De asemenea, împreună cu usturoiul, ajută la restabilirea și normalizarea circulației sanguine. Are o acțiune antimicrobiană, reglează metabolismul și mai ales a lipidele, stimulează sistemulu imunitar, ajută la combaterea răcelii.

Aliment apreciat în antichitate pentru virtuțile sale terapeutice, tonice și antiinfecțioase, ceapa este un factor de sănătate și de longevitate.

Principalii constituenți cunoscuți: fructani, vitaminele A, B, C; săruri minerale - sodiu, potasiu, fosfat și nitrați calcaroși, fier, sulf, iod, siliciu; acizi - fosforic și acetic; disulfură de alil și de propil; ulei volatil; glucochinină; oxidaze diostaze (acestea din urmă sterilizate; prin căldură); principii antibiotice.

VEZI ȘI: Secretul care te va ajuta ca untul să fie proaspăt timp îndelungat

Vrei să păstrezi untul proaspăt cât mai mult timp?

Este foarte simplu ce trebuie să faci. Dacă untul se așează într-un vas cu apă fiartă în prealabil cu puțină sare și apoi răcită, se va menține mult mai mult proaspăt.

Alt truc despre untul spumă

Pentru a bate cu ușurință untul spumă, se taie mai întâi în bucățele mici. Se introduce apoi vasul cu bucățelele de unt într-un alt vas mai încăpător în care se află apă caldă. În momentul când untul începe să se înmoaie, se înlătură apa caldă și se bate apoi spumă.

VEZI ȘI: Iată un truc care te va ajuta ca laptele să țină mai mult! Metoda prin care îl vei conserva mai bine

Iată un truc care te va ajuta ca laptele să țină mai mult!

În timpul verii, laptele se conservă mai bine dacă se adaugă la fiert o linguriță de zahăr și dacă, după ce a fost luat de pe foc, se răcește cât mai rapid. Pentru aceasta, este suficient doar să așezați cratița cu lapte într-un vas mai mare cu apă rece pe care să o schimbați de câteva ori.

Alt truc: S-a afumat laptele? Ce trebuie să faci

Unora le place gustul picant de fum. Altora, nu. În acest caz, iată ce aveți de făcut pentru a îndepărta mirosul nedorit: udați de îndată o cârpă de in cu apă rece. Așterneți-o peste oala cu laptele ce clocotește. Lăsați-o așa timp de 30 secunde. Clătiți-o bine sub un jet de apă rece. Acoperiți iar vasul cu cârpa umeda. Repetați operațiunile indicate de câteva ori până când - verificați gustul - laptele va pierde izul de fum.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News