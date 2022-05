(Video)-Sfaturile lui Bill Gates pentru un interviu de angajare perfect

Ești în căutarea unui nou loc de muncă? Ți-ai trimis CV-ul pentru o ofertă de muncă și ai fost contactat pentru un interviu? Ați dori să aflați care este cea mai bună strategie pentru a face o impresie bună asupra recrutorului? Atunci ai ajuns la locul potrivit.

Pe parcursul următoarelor câteva paragrafe vom afla care sunt cele mai bune răspunsuri pe care să le oferim recrutorului în timpul programării. Cel puțin în opinia fondatorului Microsoft.

În urmă cu câteva zile, de fapt, unul dintre cei mai cunoscuți programatori din lume a fost intervievat de baschetbalistul american Stephen Curry. Sportivul l-a întrebat pe Bill Gates care este cel mai bun mod de a răspunde la cele mai frecvente întrebări care sunt adresate candidaților în timpul interviului de angajare. Și răspunsurile milionarului au fost cu adevărat uimitoare, potrivit Today.

Întrebările adresate lui Bill Gates

Stephen Curry a început interviul cu fondatorul Microsoft, întrebându-l cum ar aborda un interviu de angajare cu un recrutor, prin aplicarea pentru rolul de inginer software junior. Dar ce caută o companie și care sunt răspunsurile care captează atenția recrutorului?

Declarațiile lui Gates pot fi considerate o adevărată inspirație pentru cei care se pregătesc să intre pentru prima dată în lumea muncii. Dar și pentru tinerii profesioniști.

Stephen Curry: „De ce ar trebui să te angajăm?”

Răspunsul lui Bill Gates: „Ar trebui să te uiți la codurile pe care le-am creat eu însumi. Am fost implicat în crearea de programe software în mod independent, mergând mult dincolo de ceea ce am învățat la clasă. Cred că m-am îmbunătățit în ultima perioadă, așa că vă recomand să aruncați o privire asupra creațiilor mele ambițioase. Cred că pot lucra bine într-o echipă. Aș putea critica puțin codul scris de colegii mei, dar una peste alta îmi place să fac parte dintr-un grup de lucru. Îmi plac obiectivele ambițioase. Îmi place să mă gândesc cum putem fi într-un fel înaintea vremurilor. Software-ul este bun și mi-ar plăcea să mă implic cât mai mult în acest domeniu".

Particularitatea răspunsului lui Bill Gates arată cum, în mai puțin de 30 de secunde, candidatul este capabil să-și exprime tot entuziasmul pentru sector, fără însă a folosi cuvântul „pasiune”.

Stephen Curry: „Cum îți definești punctele forte și punctele slabe și cum le-ai folosi într-o echipă?”

Răspunsul lui Bill Gates: „Ei bine, nu mă consider o persoană pricepută în marketing. Nu mi-ar plăcea să urmez o carieră de vânzător. Dacă ești în căutarea pe cineva ca programator de codare, aș fi fascinat de ideea de a face parte din personalul tău. Am studiat pe larg istoria ingineriei software și am adâncit în greșelile care au fost făcute în trecut. Deci sunt mai orientat spre o poziție care să-mi permită să mă ocup de definirea și crearea codului de programare. Dacă aveți o echipă de vânzări sau de marketing, nu o voi gestiona, dar mi-ar plăcea să lucrez cu ei.”

Cu acest răspuns, Bill Gates arată că are o idee clară care sunt punctele sale forte și punctele slabe. Dar, mai presus de toate, unde crezi că ar putea fi plasat în cadrul echipei. Declarația lui îi explică clar interlocutorului său că scopul lui este să fie inginer, prin urmare, deja arată clar că o poziție în sectorul de marketing și vânzări nu este pentru el. Mai ales că acestea ar fi roluri pentru care nu se simte potrivit.

Stephen Curry: „Care sunt așteptările tale salariale pentru acest job?”

Răspunsul lui Bill Gates: „Sper că pachetul de acțiuni este bun. Mă simt capabil să-mi asum riscuri și cred că această companie are un viitor mare. În consecință, prefer să primesc opțiuni de acțiuni de la dvs. chiar mai mult decât compensații în numerar. Știu că alte companii preferă să se concentreze pe o creștere a salariului, dar eu prefer un tratament corect și am opțiuni pe acțiuni”.

Bill Gates cu această afirmație demonstrează că preferă opțiunile pe acțiuni ale companiei decât o creștere a salariului. Cu siguranță este o alegere foarte personală, totuși adună o mulțime de informații despre așteptările și ambițiile omului.

A ținti un pachet de acțiuni ale companiei înseamnă să crezi în munca în echipă și să te vezi în acea companie în câțiva ani. Cu propunerea sa, miliardarul explică că scopul său este să muncească constant și din greu pentru a obține rezultate din ce în ce mai bune.

Cuvântul de ordine în acest caz este să fii flămând de cunoaștere. Dar să nu uităm că toate cuvintele sale arată și un puternic spirit antreprenorial, calitate care este întotdeauna foarte apreciată de angajatori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News