Selly și-a cumpărat un apartament cu două camere. Cât este prețul pentru o locuință în acel bloc

În București, el stă cu chirie într-un complex rezidențial exclusivist unde dă, lunar, 3000 euro, iar în Mamaia a achiziționat un apartament.

„Pentru apartamentul în care locuiesc ,plătesc o chirie de 2.050 de euro plus TVA. La chestia asta se adaugă și alte sume, precum 100 de euro locul de parcare pe lună, plus TVA și acolo, plus 200 de euro pe lună pentru parasolarul de pe balcon, așadar 2350 de euro pe lună plus TVA pentru locul ăsta în care eu stau. Asta e chiria. Într-un an în care eu stau aici, cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de an acești bani și la final să nu am nimic? Hai să ne gândim cât ar fi costat apartamentul ăsta dacă l-aș fi cumpărat. Apartamentele din acest complex nu se vând, toate sunt de închiriat. Luând în calcul zona, toate facilitățile apartamentului și ale complexului, aș estima valoarea lui la 500.000 de euro plus TVA", spunea recent Selly.

Acum, Selly și-a cumpărat un apartament cu două camere în Mamaia. Locuința se află la etajul 13. Blocul se află între Nuba și Breeze și are 15 etaje. Mai precis, blocul este situat la un metru de plajă, între cluburile din nordul stațiunii Mamaia precum Nuba Beach Club, Breeze, LOFT Club, EGO Club, Fratelli Beach & Club. În imediata apropiere se regăsesc mai multe plaje cunoscute din Mamaia, precum Cabo Beach sau Plaja H2O, restaurante și baruri cu program estival și program permanent.

Potrivit informațiilor de pe site-ul complexului, prețul unui apartament începe de la 167.000 de euro, plus TVA. În prezent, clădirea este în etapa de construcție. Are priveliște impresionantă asupra Mării Negre și Lacului Siutghiol. Blocul are sala de fitness și centru SPA cu saună și salină.

„Este un proiect rezidențial de lux, foarte ambițios. Va avea restaurante, piscină — tot ce îți poți dori de la un proiect de o asemenea anvergură”, a scris Selly pe Facebook.

