Selecționerul Braziliei, după meciul cu Elveția: Sunt de acord, Casemiro este cel mai bun mijlocaș din lume

"Proiectul nostru este un proces construit pe patru ani. În această seară, este victoria acestui proces, pe lângă muncă. Iar aici intră în joc calităţile individuale. Ieşirea lui Paqueta (la pauză) a fost o alegere tactică, pentru că am ştiut să citim jocul. Ştiam că Elveţia a avut cea mai bună apărare din preliminarii. Are un stil diferit de cel al Serbiei (pe care Brazilia a învins-o cu 2-0 în partida sa de debut - n.red.). Elveţia joacă mai jos şi pare să-ţi spună: 'Greşeşte şi voi profita'. Are jucători foarte buni, precum Embolo, Xhaka, portarul Sommer", a declarat Tite.



Rugat să comenteze o postare a starului Neymar, în care acesta l-a descris pe Casemiro drept cel mai bun mijlocaş din lume, selecţionerul brazilian a spus: "În mod normal, am obiceiul să respect toate opiniile şi să nu le comentez, dar astăzi am de gând să-mi permit o excepţie. Sunt de acord".



În ceea ce priveşte absenţa lui Neymar, accidentat în cursul meciului cu Serbia, Tite a precizat că acesta a lipsit echipei sale, dar are suficienţi jucători şi calitate pentru a continua să câştige. "Desigur că Neymar are caracteristici diferite de ale altor jucători. Într-un moment magic, el clarifică jocul şi te întrebi: 'Dar ce a făcut?'. A lipsit cu adevărat echipei", a subliniat selecţionerul brazilian.



Brazilia, cvintuplă campioană mondială, s-a impus la limită în faţa Elveţiei, printr-un gol marcat de Casemiro (83), asigurându-şi astfel prezenţa în faţa eliminatorie a CM 2022, notează Agerpres.

CM 2022. Brazilia s-a calificat în optimi. A învins şi Elveţia

Selecţionata Braziliei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Elveţiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Stadium 974 din Doha, într-un meci din Grupa G.

Selecao a câştigat meritat, prin golul lui Casemiro (83), un meci pe care l-a controlat de la un capăt la altul.



Brazilia a ratat câteva ocazii mari de a înscrie, în timp ce Elveţia, viitoarea adversară a României în preliminariile EURO 2024, a arătat că este o echipă solidă, însă pe atac nu a reuşit să pună nicio problemă, încheind cu câteva şuturi blocate, dar niciunul la poartă sau pe poartă, scrie Agerpres.



Prima repriză a fost una săracă în ocazii, Nati reuşind să absoarbă foarte bine presiunea pusă de selecţionata Canarinha. Cele două echipe au riscat puţin, la adăpostul victoriilor din prima etapă (Brazilia 2-0 cu Serbia, iar Elveţia 1-0 cu Camerun). Prima oportunitate a venit abia în min. 27, când voleul din cădere al lui Vinicius, de la circa 8 metri, la centrarea lui Raphinha, a fost respins de Sommer de la colţul scurt. Raphinha (31) a şutat de la 22 de metri, dar Sommer a fost la post.



În min. 44, înaintea unui corner al Braziliei, nocturna s-a stins pentru câteva secunde, dând emoţii celor prezenţi pe stadion.



Singurul moment în care elveţienii a creat emoţii în careul sud-americanilor a fost în min. 53, când Xhaka a trimis o centrare periculoasă, rezolvată însă de defensiva braziliană.



Brazilia, fără Neymar (accidentat), a fost aproape de deschiderea scorului în min. 56, dar Richarlison nu a ajuns la mingea a trimisă în faţa porţii der Vinicius. Vinicius Junior (64) a reuşit să marchez, după o lansare venită de la Casemiro, însă golul a fost anulat pentru ofsaid la Richarlison.



Cvintupla campioană mondială a continuat să preseze şi Bruno Guimaraes (82) l-a testat pe Sommer cu o lovitură de cap.



În min. 83, echipa antrenată de Tite a marcat singurul gol al partidei: Vinicius a combinat cu Rodrygo, acesta i-a trimis în careu lui Casemiro, iar mijlocaşul lui Manchester United a şutat fără preluare la colţ, lăsându-l spectator pe Sommer.



Brazilia a făcut spectacol până la final, iar Sommer a respins de sub transversală şutul lui Rodrygo şut din careu (87), Antony (87) a tras pe lângă poartă din marginea careului, iar Rodrygo a fost blocat salvator de Akanji la 16 metri (90+4).



Meciul Brazilia - Elveţia figura şi în programul selecţionerului naţionalei României, Edward Iordănescu, la fel ca şi celălalt joc din grupă, Camerun - Serbia (3-3). La meci a asistat şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, aflat în tribuna oficială în apropierea foştilor mari internaţionali brazilieni Cafu, Ronaldo şi Roberto Carlos.



Meciul de la Doha a fost al treilea dintre Brazilia şi Elveţia la Cupa Mondială, primele două terminându-se cu remize, în 1950 (2-2) şi 2018 (1-1).



Ultimele partide din grupă vor avea loc pe 2 decembrie, Serbia - Elveţia (Stadium 974 - Doha, 21:00) şi Camerun - Brazilia (Lusail Stadium- Al Daayen, 21:00).



Brazilia este deja calificată, dar celelalte trei echipe păstrează şi ele şanse de a ajunge în optimile de finală.

