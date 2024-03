Sebastian Burduja a spus ce va face mai departe, după ce a fost înlocuit cu medicul Cătălin Cîrstoiu

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a intervenit telefonic la postul de televiziune B1, unde a fost rugat să comenteze trecerea de la candidat la PMB, la coordonator de campanie.

„Bucureșteanul are o șansă printr-un candidat comun, despre asta e vorba. Prin acest obiectiv vom mobiliza toate forțele pentru a-i da domnului Cătălin Cîrstoiu toate șansele pe care bucureștenii le doresc. Fiecare zi care trece e o zi în care nu se vorbește despre ce nu a făcut Nicușor Dan, din păcate - pentru că eu am fost unul dintre cei care l-au susținut în campania din 2020, considerând că Bucureștiul are nevoie de o schimbare. Această schimbare a venit. Domnul Cîrstoiu este candidatul asumat de alianță și, categoric, noi ne vom mobiliza pentru a avea un rezultat”, a spus Sebastian Burduja, la B1.

Sebastian Burduja a mai fost întrebat cum va reuși Cătălin Cîrstoiu să fie ales, având în vedere că nu e cunoscut de bucureșteni, alegerile fiind în doar 3 luni.

„Sunt convins că toți bucureștenii vor ști cine e candidatul susținut de cei doi președinți din partea PNL și PSD, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Iar faptul că cele două partide reușesc să găsească un candidat comun înseamnă, totuși, o predictibilitate după momentul alegerilor. Din păcate, Bucureștiul nu a avut șansa de a avea un primar cu o majoritate stabilă care să pună în operă aceste proiecte de care bucureștenii au nevoie de ani și ani de zile. Sunt extrem de optimist că domnul Cîrstoiu va fi potrivit de a livra aceste soluții, investiții în infrastructura rutieră, în benzi unice, în piste de biciclete, în parcuri care să ne facă cinste ca o adevărată capitală europeană”, a mai spus Președintele PNL București.

Întrebat dacă ia în calcul un post la europarlamentare, în condițiile în care Gabrielei Firea i s-ar fi promis unul din partea PSD, Sebastian Burduja a răspuns:

„Nu a fost niciodată vorba despre a vâna o anumită funcție, de a mă replia pe o altă funcție sau de a căuta vreo funcție. Ca președinte al filialei, mi-am asumat disponibilitatea de a oferi bucureștenilor o alternativă. În momentul în care această alternativă a fost identificată de președinții celor două partide - eu sunt om de echipă și voi susține această soluție. Nu se pune problema nici de candidatură la Sectorul 1, nici de europarlamentare”, a încheiat Sebastian Burduja.

