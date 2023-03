Se schimbă facturile de gaze naturale și energie electrică. Anunțul ANRE pentru toți românii

Noile reglementări elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sporesc drepturile clienţilor finali şi simplifică informaţiile din factura de gaze naturale, informează instituţia, printr-un comunicat.

Modificările aduse facturilor la energie





”În cadrul şedinţei Comitetului de reglementare din data de 16.03.2023 am aprobat Ordinul nr. 14/2023 pentru modificarea şi completarea unor Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, care aduce îmbunătăţiri cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali”, se menţionează în document, conform Agerpres.



Ca urmare a noilor prevederi aprobate, au fost detaliate informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale şi un contract de furnizare a gazelor naturale, inclusiv detalierea componentelor preţului final, şi am simplificat conţinutul minim al tuturor facturilor de gaze naturale, fiind prevăzute informaţiile obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea.



Astfel, pentru a asigura o mai bună înţelegere de către clientul final a facturii de gaze naturale, conţinutul acesteia a fost structurat astfel încât clientul final să înţeleagă foarte uşor care este consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta.

Ce informații apar pe prima pagină a facturii





Potrivit sursei citate, conţinutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informaţii prioritare: datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final, data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată, numărul şi data emiterii facturii, data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare, consumul de gaze naturale facturat, termenul scadent de plată, obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul, precum şi valoarea totală de plată cu TVA.



"Detaliile cu privire la factură, inclusiv defalcarea componentelor din care este format preţul final facturat de către furnizor clientului final, vor fi trecute pe a doua pagină, iar anexele la factură vor cuprinde o serie de informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care îi pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale şi informaţii privind facturarea care îi oferă periodic o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum", se mai spune în comunicat.

Furnizorul, obligat la eșalonarea plății în anumite condiții





Totodată, pentru a veni în sprijinul clienţilor finali, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.



"Nu în ultimul rând, am introdus prevederi referitoare la măsurile suplimentare de protecţie şi pentru clienţii vulnerabili, prin acordarea unei facilităţi privind eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi. Şi tot ca o măsură suplimentară de protecţie a clienţilor finali, am detaliat modalităţile de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluţionarea plângerii", se mai precizează în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News