Se cere transparență din PE: Nimeni nu știe ce se întâmplă cu punctul virtual de tranzacționare pentru gaze naturale

Eurodeputatul Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European și co-autorul rezoluției forului europarlamentar privind prețurile la energie, adoptată azi, a declarat că se impune de urgență decuplarea prețului gazului de prețul energiei electrice, pentru reducerea volatilității prețurilor energiei electrice pe piața angro.

Anchetă privind manipularea prețurilor la energie

”Rezoluția pe care am inițiat-o și am negociat-o cu celelalte grupuri politice, împreună cu vicepreședintele S&D pentru energie, solicită Comisiei Europene și statelor membre o anchetă cu privire la abuzul de piață și manipularea prețurilor la energie. De asemenea, cerem măsuri sociale, pentru a amortiza efectul crizei energetice asupra cetățenilor, prin extinderea instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situații de urgență (SURE), instrument creat în timpul pandemiei", a precizat Dan Nica, în calitate de coordonator al deputaților S&D din Comisia pentru industrie, cercetare și energie a Parlamentului European.

”Eșecul pieței europene de energie datează dinainte de invazia rusă din Ucraina”

”Nimeni nu știe ce se întâmplă cu punctul virtual de tranzacționare pentru gaze naturale de la Amsterdam (TTF)! Care sunt prețurile de achiziție când gazul ajunge în porturile europene și de ce prețurile de revânzare către consumatori sunt atât de mari? Trebuie să oprim acest lucru și, de aceea, avem nevoie de transparență privind acest punct de tranzacționare virtual - Title Transfer Facility (TTF). Trebuie să abordăm cauzele fundamentale ale problemei legate de creșterea preturilor la energie în cadrul UE, pentru că eșecul pieței europene de energie datează dinainte de invazia rusă din Ucraina. Avem nevoie de mai multe măsuri pentru a combate prețurile record la energie si pentru a proteja cetățenii cei mai vulnerabili!”, a declarat Dan Nica, conform unui comunicat de presă.

Preţul la gaz ar putea fi plafonat temporar în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană ar trebui să introducă o plafonare temporară a preţului la gazele naturale până când va putea fi adoptat un nou index al preţurilor, a declarat miercuri, în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

”Introducerea unei plafonări generale a preţului la gaz este o soluţie temporară până când vom dezvolta un nou index al preţurilor în UE care să asigure o mai bună funcţionare a pieţei, iar Comisia a început să lucreze deja la asta”, a spus ea. Von der Leyen a mai afirmat că va explica într-o scrisoare adresată liderilor din UE, care se reunesc de joi la Praga, faptul că UE ar trebui să introducă un sistem comun de achiziţie a energiei.

Şefa CE a atras atenţia totodată că ţările din UE trebuie să îşi intensifice protecţia infrastructurii esenţiale, prin realizarea de teste de stres şi prin supravegherea prin satelit pentru a detecta potenţiale ameninţări. ”Actele de sabotaj împotriva conductelor Nord Stream au arătat cât de vulnerabilă este infrastructura noastră energetică. Este în interesul tuturor europenilor ca această infrastructură esenţială să fie mai bine protejată”, a declarat ea în discursul din PE.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News