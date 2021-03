Școala online în România. Gabriela Firea: Țeapă uriașă dată de guvernul Cîțu. Ministrul Cristian Ghinea tace, pur și simplu!

"Școală online fără tablete, fără curent electric, fără internet! Asta promovează guvernul de dreapta! Țeapă uriașă dată de guvernul Cîțu atât cetățenilor, cât si autorităților locale, care așteaptă zadarnic decontarea cheltuielilor făcute cu achiziția tabletelor pentru școala online. Banii nu vin, pentru că ministerul Fondurilor Europene nu și-a făcut treaba, respectiv nu a semnat contractele de finanțare corespunzătoare cu autoritățile locale. În august, guvernul condus atunci de premierul Ludovic Orban aproba decontarea, prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene, a 500.000 de tablete cumpărate de autoritățile locale.

Simplu spus, autoritățile locale ar fi trebuit să primească înapoi, din fonduri europene, banii dați pe tablete și alte măsuri care au susținut activitatea școlii în pandemie. Iar raportul la un an de guvernare al PNL prezenta ca pe o realizare acest fapt. Se estima un buget de 100 milioane de euro prin POC și 50 milioane de euro prin POIM. În realitate, degeaba au făcut autoritățile locale peste 800 de solicitări de rambursare a banilor. NICIUNA nu a fost onorată, NICIUN contract de finanțare nu a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene. Iar ministrul Cristian Ghinea tace, pur și simplu! E ca și când nici n-ar fi! Praful și pulberea s-au ales de angajamentele sale sforăitoare privind absorbția accelerată a fondurilor europene și de promovarea competenței. De fapt, își confirmă renumele câștigat pe vremea guvernului ZERO al lui Cioloș. Zero a fost! Tot zero este!"

