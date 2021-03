Cristian Ghinea nu mai este ministrul ZERO fonduri europene. Bogdan Chirieac, surprins: O veste extraordinară. Senzațional!

Mugur Ciuvică susține că Cristian Ghinea a reușit să acceseze 0,02% din fondurile europene. Bogdan Chirieac a intervenit imediat și a spus de ce această noutate este o veste totuși bună.

"Dacă o să aibă vreo problemă domnul Ghinea va fi dacă nu va reuși să aducă suficienți bani pentru organizațiile astea sorosiște, bani europeni. Deocamdată cred că s-a mișcat destul de prost și în zona aia că am citit o știre că în primele două luni, absorbția a fost de 0,02 % din fondurile europene.", a spus Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră" de la DC NEWS.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit imediat, remarcând totuși un progres al ministrului, în contextul în care anterior Cristian Ghinea era numit "Ministrul zero fonduri".

"Deci mi se pare o veste extraordinară. Deci nu e zero pe linie. Păi când a fost prima dată ministru a fost zero pe linie. Acum 0,02, păi e minunat. Senzațional! Deci nu mai e ministrul zero fonduri, e ministrul 0,02% fonduri.", a spus ironic Bogdan Chirieac.