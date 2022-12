Scandal la Poșta Română: Concedieri în prag de sărbători. Directorul adjunct acuză că se fac presiuni asupra angajaților ca să plece

Poșta Română ar intenționa reducerea organigramei cu 481 de posturi în administrația centrală, circa 50% din total. Cel puțin asta rezultă dintr-o scrisoare semnată de directorul-adjunct al instituției, Carmen Mirela Alecu, intrată în posesia Libertatea. În plus, directorul adjunct al Poștei Române acuză că se fac presiuni asupra angajaților să plece voluntar în schimbul a 4-5 salarii compensatorii și că noua organigramă nu are un fundament real și corect.

"Vor avea loc concedieri care vor genera acționări în instanță pe numele companiei. Având în vedere încălcarea legislației muncii, procesele vor fi pierdute de companie, în consecință vor fi generate costuri de despăgubire a celor concediați", se arată în scrisoare destinată premierului Nicolae Ciucă, ministrului comunicațiilor Sebastian Burduja, conducerii companiei și sindicatelor.

Ce spune directorul Poștei Române

Contactat de jurnaliști, Valentin Ștefan, directorul general al companiei, a confirmat că societatea se află în restructurare





"Suntem în proces de tentativă de restructurare de un an și jumătate. Până acum o lună, nu am putut să o facem din cauza sindicatului. Anul trecut, estimarea era de reducere a organigramei cu 419 posturi, iar economia ar fi de 3,5 milioane de lei pe lună. (...) Deja s-a redus într-un an de zile organigrama administrației centrale cu aproximativ 100 de posturi, prin pensionări și plecări voluntare. În acest moment, sunt 1.081 de persoane în administrația centrală, dar aici intră 300-350 în domeniul operațional, de care nu ne atingem. Astfel, se va reduce personalul administrativ central cu circa 50-60%", a declarata acesta pentru sursa citată.

Ce spunea șeful Poștei Române anterior







Informația despre concedieri vine după ce, în luna mai, directorul Poștei Române, Valentin Ștefan, declara, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, că Poșta Română desființează posturi, nu dă afară oameni, dar că probabil vor fi unii angajați care nu vor dori să își schimbe activitatea și vor fi concediați. Tot atunci, acesta afirma că în companie se fac angajări, iar salariile vor fi majorate prin sistem de bonusare.

"Poșta Română desființează posturi, nu dă afară oameni, probabil vor fi unii angajați care nu vor dori să își schimbe activitatea și vor fi concediați. Avem mai multe direcții care vor fi comasate, posturile de conducere se vor schimba, vor fi mai puțini șefi. Asta ne dorim: debirocratizare, folosirea tehnologiei mai mult", a spus atunci Valentin Ștefan.

