Sarea și moartea. Legătura dintre cele două, la care au ajuns experții, după un deceniu de studiu

Este concluzia la care au ajuns cercetătorii.

Riscul de deces prematur este cu 28% mai mare la persoanele care adaugă prea multă sare în mâncare. Adăugarea excesivă de sare în alimentele preparate reduce cu doi ani şi trei luni speranţa de viaţă la bărbaţi, şi cu un an şi jumătate, la femei - susţin oamenii de ştiinţă americani, potrivit The Guardian, care citează un studiu al Universităţii de Sănătate Publică şi Medicină Tropicală Tulane din New Orleans (SUA).

Studiul a implicat 501.000 de persoane, care s-au aflat nouă ani sub stricta supraveghere a oamenilor de ştiinţă. Experţii au reuşit să constate că riscul de deces prematur este cu 28% mai mare la acei voluntari care adaugă în permanenţă sare în mâncare, în comparaţie cu cei care nu adaugă niciodată sare sau o fac destul de rar. Aportul total de sare este greu de stabilit şi de măsurat deoarece clorura de sodiu (NaCl) se găseşte în majoritatea alimentelor disponibile în comerţ.

Chiar şi reducerile modeste ale aportului de sare în mâncare probabil că poate să aibă ca rezultat beneficii semnificative pentru sănătate, a spus profesorul Lu Qi, cel care a condus acest studiu, conform Rador.

VEZI ȘI: Vrei tenul perfect ca și când ai avea un filtru de pe Instagram? Nimeni nu o să știe că te-ai dat cu ceva pentru că arată foarte natural

Rutina de zi, pentru un ten de vedetă, este foarte simplă și se face în două minute.

Este nevoie de doar două minute pentru a radia și pentru ca, la bătrânețe, tenul să ne mulțumească.

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, a vorbit despre rutina de îngrijire a tenului.

„Dacă seara demachierea a fost făcută în doi pași, dimineața putem folosi doar o apă micelară pentru curățarea pielii. Se presupune că seara ne-am demachiat ca la carte, iar dimineața putem aplica strict o cremă micelară dedicată tipului de ten pe care îl avem.

După ce am făcut curățarea pe toată pielea feței, recomand spray-urile care au un ingredient pur super concentrat. De exemplu, pentru zi, pe perioada verii cel puțin, o recomandare foarte bună este spray-ul SEBULESS. În general, vara, tenul secretă mult mai mult sebum, iar acest spray ajută ca tenul să nu secrete atât de mult sebum și să nu lucească. Nu ne simțim foarte bine atunci când, la jumătatea zilei, tenul ne lucește foarte tare.

Dacă tenul este foarte deshidratat, putem folosi un spray cu hialuronic sau cu colagen pur care să-i dea confortul de care are nevoie.

În rutina de zi, putem adăuga un ser. Diferența dintre ser și cremă este că serul are ingrediente foarte concentrate care intră mult mai activ în piele. În general, eu recomand ca ziua să dăm antioxidanți. Antioxidanții sunt esențiali în lupta cu fotoîmbătrânirea și în lupta cu tot ceea ce înseamnă poluare, și raze ultraviolete. Ar trebuie să fie prezenți negreșit în prima perioadă a zilei pentru a putea să ne protejeze foarte bine. Apoi aplicăm crema bază de machiaj. Din punctul meu de vedere, ce am spus aici este super suficient pentru zi”, a spus Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic.

„Zona ochilor poate fi îngrijită foarte bine seara cu o cremă care să aibă o remanență de 24 ore. Restul de produse sunt prea mult pentru zi”, a mai spus specialistul.

Rutina trebuie să fie scurtă și, la final, trebuie să folosim protecție solară în oricare zi a anului - fie vară, fie iarnă. Putem folosi și fond de ten după ce facem această rutină. Dacă vrem un plus de fixare putem aplica și pudră, cum ar fi Filterless Beauty - Hyaluronic Loose Powder. Pielea arată ca și când ți-ai aplicat un filtru, lasă pielea foarte netedă și catifelată.

