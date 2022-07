Maria Șarapova a devenit mamă

Rusoaica Maria Şarapova, fostul lider mondial al tenisului feminin, a adus pe lume primul ei copil, un băieţel pe nume Theodore născut pe 1 iulie, a anunţat fosta campioană vineri pe contul său de Instagram, citată de AFP.



"Cadoul cel mai frumos, cel mai antrenant şi cel mai dorit pe care familia noastră", a scris Şarapova alături de o fotografie cu partenerul său şi cu bebeluşul, care apare din profil.

Șarapova s-a retras din activitate la începutul anului 2020

Şarapova, care s-a retras din activitatea sportivă în februarie 2020, a însoţit mesajul său de menţiunea "Theodore" urmată de data 1 iulie 2022.

În vârstă de 35 de ani, Maria Şarapova, lider mondial în 2005, a câştigat 36 de turnee în prolifica sa carieră, dintre care cinci titluri de Mare Şlem (Wimbledon în 2004, US Open în 2006, Openul Australiei în 2008 şi Roland-Garros în 2012 şi 2014).



Şarapova este logodită din decembrie 2020 cu un om de afaceri britanic, Alexander Gilkes.

”Îmi va lipsi în fiecare zi”

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, câştigătoare a cinci turnee de Grand Slam, a anunţat în 2020 că se retrage din circuitul profesionist la vârsta de 32 ani, relatează Reuters.

”Tenis - Îţi spun adio. Mi-am dat viaţa pentru tenis, iar tenisul mi-a dat o viaţă. Îmi va lipsi în fiecare zi”, a scris, miercuri, campioana rusă în revistele Vogue şi Vanity Fair. După suspendarea din cauza meldoniumului în 2016, pe o perioadă de 15 luni, Şarapova s-a confruntat cu o serie de accidentări şi nu a mai reuşit să revină la cel mai bun nivel.

Şarapova, una dintre cele mai faimoase sportive ale secolului XXI, a câştigat primul ei titlul de Grand Slam, Wimbledon, în 2004 la doar 17 ani. Au urmat apoi succesele de la US Open (2006), Australian Open (2008) şi Roland-Garros (2012, 2014). În palmaresul ei figurează 34 titluri WTA, 4 ITF şi medalia olimpică de argint din 2012 la individual. A fost nr. 1 mondial în august 2005.

