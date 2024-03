Șansele președintelui pentru șefia NATO. Bogdan Chirieac: Klaus Iohannis este arogant în România. În exterior, are o imagine excepțională

Încep negocierile în cadrul Alianței Nord-atlantice, după ce președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție oficială și a recunoscut că vrea să conducă NATO. Pentru a ajunge la conducere este nevoie de un vot în unanimitate din partea celor 33 de state membre. România are nevoie, însă, de o strategie puternică, asta în condițiile în care premierul demisionar al Olandei, Mark Rutte, a anunțat deja că și el vrea să conducă NATO. În cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN, analistul Bogdan Chirieac a abordat tema șanselor lui Iohannis pentru șefia NATO, după ce președintele și-a anunțat oficial candidatura ieri.

"Eu cred că președintele Iohannis are 70-80% șanse"

"Eu cred că președintele Iohannis are 70-80% șanse. Adică doar un accident îl poate împiedica să ajungă secretar general al NATO. Doar un accident îl poate împiedica, este opinia mea. De ce spun asta? Mark Rutte este anunțat de luni de zile. Nu are sprijinul decât a 22 de state din NATO. Se vorbește foarte mult de opoziția Ungariei și a Turciei. Eu mai adaug aici, cu toată dragostea, și opoziția informală a Germaniei. Din punct de vedere oficial a emis un comunicat cu un relativ sprijin pentru Mark Rutte. Pe partea cealaltă, eu cred domnul Iohannis are sprijinul integral al Germaniei pentru această funcție. Sunt o mie de motive: flancul estic, țări noi intrate în NATO, etc. Așa au fost de 3 ori olandezii, de 3 ori englezii, de mai multe ori reprezentanții țărilor nordice. Multă lume își dorește un estic în această funcție. Aici vorbim și de un estic special, fiind și etnic german. Decizia trebuie să ia formă în jurul datei de 1 Mai. Decizia trebuie dată foarte rapid. Vorbeați de Dan Neculăescu, să știți că este unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, chiar dacă nu a fost foarte vizibil. Este cel care anunțat acum o lună, la unirea reprezentanților NATO, a ambasadorilor țărilor NATO la Bruxelles, despre faptul că domnul Iohannis își va anunța candidatura. Lucru care s-a întâmplat", a spus Bogdan Chirieac.

"Eu cred că doamna Ursula von der Leyen este la curent cu demersurile pro NATO ale lui Iohannis"

"Eu cred că Turcia și Ungaria o să-și arate susținerea față de Iohannis, pentru că Ungaria și Olanda sunt într-un moment de răceală diplomatică fără precedent, iar cu Turcia avem relații și contacte, fiind cel mai important partener al României în afara Uniunii Europene. Mai este ceva fundamental de care trebuie să ținem seama. America, Anglia, Germania, Franța și-au anunțat sprijinul pentru Mark Rutte pentru că era singurul candidat. În momentul în care sunt doi candidați, asta nu înseamnă că nu își pot arăta sprijinul și pentru domnul Iohannis. Deci, până acum era un singur om care candida și au spus ‘bă, e în regulă. E conform profilului’. Când vine și al doilea nu înseamnă că nu-i pot acorda și lui sprijinul pentru acest lucru. (...) Să știți că Mark Rutte este la fel de arogant și îngâmfat precum Klaus Iohannis. Numai că al nostru este arogant și îngâmfat cu românii aici în țară, cu toate chestiile astea cu avionul cu piscină. (...) Klaus Iohannis este arogant în România, are credibilitate scăzută în România, deși sunt convins că acum i-a crescut încrederea. În exterior are imagine excepțională. Mai bună decât a multor lideri vest europeni. Asta e. A tăcut, a tăcut înțelept, s-a prezentat la summituri, nu supără și nu a provocat controverse. Mai e ceva, mesajul doamnei Ursula von der Leyen pe care unii l-au citit în cheia ‘nu mai ai ce să cauți în poziții importante la UE’ este interpretat eronat. Eu cred că doamna Ursula von der Leyen este la curent cu demersurile pro NATO ale lui Iohannis și i-a spus ‘mult succes în candidatura pentru secretar general al NATO’, iar el încă nu-și anunțase candidatura", a afirmat Bogdan Chirieac.

