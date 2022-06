Sancțiunile împotriva Rusiei, resimțite din plin de europeni. Hartmann: N-am văzut măsuri sociale luate de UE

"Prețul sancțiunilor nu este simțit neapărat de cetățeanul rus, ci de fiecare dintre noi. Noi suntem aliniați unei politici europene și dintr-o dată sar prețurile la benzină, la curent, la pâine. Dintr-o dată Africa nu mai are grâu, pentru că Rusia a blocat porturile. Uite ce este în Constanța. Priviți pe canalul Dunăre – Marea Neagră. Înainte se stătea doar la pește. Europenii nu voiau să folosească ei creația dictatorului Ceaușescu. Acum sunt barje care se duc spre Viena una după alta.

Totuși, Africa anunță că o așteaptă o mare problemă, o mare foamete. America Latină are aceeași problemă. Deci, la un moment dat, aceste sancțiuni nu numai că n-au blocat statul rus, dar văd că statul rus a început să ia fierul din Mariupol, grâul curge spre Rusia și Asia... Oameni buni, trebuie să ne gândim și la un alt aspect: plătim acest preț fiindcă facem parte dintr-o comunitate de idei și de fapte. Dar cu săracul de la tine din țară ce faci? Și săracul de la tine din țară mănâncă pâine, iar dacă prețul crește la 5-7 lei, nu o mai mănâncă!”, a explicat Hartmann, în emisiunea "Geostrategica” realizată de jurnalistul Tudor Curtifan pentru DC News și Defense România.

Uniunea Europeană nu a luat măsuri sociale. S-a ajuns la raționalizare

"N-am văzut pe lângă acest proiect de sancțiuni, al căror efecte se simt în Europa, și măsuri sociale luate de Uniunea Europeană. În emisiunea de data trecută, vorbeam că Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții. Era ca la Partidul Comunist: "Statul să ne dea!". Nu, UE nu a venit cu soluții pentru că nu are. În momentul în care spui "Tai gazul", iar toată presa europeană spune "Se va raționaliza gazul", îți dai seama despre ce vorbim?

Eu când am văzut cuvântul acesta, știi la ce m-am gândit? La Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român – Nicolae Ceaușescu. Era, pe atunci, un dement de medic care spunea că trebuie să mâncăm trei cepe și două verze pe zi ca să ne menținem supli. Uniunea Europeană nu a făcut nimic să rezolve efectele nefaste ale propriilor sancțiuni care apar pe teritoriul UE. Eu nu am văzut subvenție la făină. Știi care este prețul unei pâini în Italia? Am trecut prin Roma, m-am speriat, s-a dublat în trei luni!”, a continuat analistul.

Turcia, mișcare importantă în Marea Neagră. Hartmann: Pierderi masive

Turcia devine un actor esențial în Marea Neagră, în contextul războiului din Ucraina. H.D.Hartmann a explicat cum ne va afecta mișcarea făcută de aceasta.

"Turcia devine un actor mare. Turcia a luptat enorm să elibereze Marea Neagră de prezența NATO şi a reuşit. Blocarea rusă de pe Marea Neagră a Ucrainei a întărit rolul enorm al Poloniei ca vector de securitate al NATO, dar a lăsat descoperită Marea Neagră, unde joacă singură şi fără adversar Turcia", a spus H.D.Hartman în emisiunea Geostrategica de la DCNews.

"Întotdeuna ei au avut o problemă. De vreo 10 ani, era o iubire între cele două ţări...", a adăugat acesta.

"Uite că Turcia a reuşit, prin întărirea vectorului de securitate polonez, să ne slăbească pe noi, flancul sud-estic, care este cel mai sub atac, la ora actuală, prin aceasta blocadă economică şi militară impusă Ucrainei de către Rusia. Ne afectează direct! Este o mişcare genială. Se vede că şcoala imperială otomană nu a dispărut din Turcia. "Îi punem pe polonezi, că pe noi nu ne deranjează, ăia sunt la Baltică". Turcia nu are niciun interes acolo. "Lasă domnule că îi punem pe polonezi să fie ei tari acolo", dar NATO nu va avea resurse să continue întărirea firească a flancului pe Marea Neagră, care jena interesele strategice ale Turciei. Şi iată că aşa este!

