Să fim creştini de-adevăratelea, nu doar 7 zile pe an! Ce facem după ce Iisus învie, cozonacul se întăreşte şi aruncăm cojile de ouă

Aud peste tot, în jur: E Săptămâna Mare, mamă! E păcat de la Dumnezeu să spui asta, să faci asta, să judeci, să dai cu paru', cu vorba, cu pumnul şi cu tot ce poate să lase răni. Da, să fim mai buni, zic. Dar doar de Paşti şi de Crăciun? Ce facem înainte de Săptămâna Mare şi, treacă meargă, şi cea "luminată"? Ce facem după ce "trece" Învierea şi aruncăm cojile de ouă? Cum suntem înainte de Postul Mare?

Deunăzi, în sfânta zi de Florii, am citit pe profilul prietenei mele din online, actriţa Nuami Dinescu, ceva care m-a întărâtat: "Azi am intrat la un Mega de lângă mine. Cu două persoane în faţa mea, era un cuplu de 70 de ani, aproximativ. Cumpărături multe, cu sacoșe multe, el făcea, manevrele, ea avea mâinile ocupate cu un mănunchi de salcie cum se dă de Florii de la biserică. "Auziți, zice casiera, nu-mi daţi și mie o creangă de-aia?" "Să o cumpărați sau cum?" îi răspunde domnul în timp ce pune cumpărăturile în sacoșă. "Nu, aşa de pomană." "Nu, nu vă dau, că nu se dă!" Ea a luat-o înainte cu crengi cu tot, el s-a dus după ea și eu am rămas afiș. Cineva de la o altă casă, o doamnă care tocmai ieșea, s-a întors din drum și i-a dat femeii o crenguță de salcie" a scris Nuami, cu vădită indignare, pe o reţea de socializare.

Postul nu e doar despre pateu din soia

Nu prea m-am mirat cine ştie ce după ce am citit rândurile de mai sus. Pentru că nu e prima dată când aud de "falşi creştini" care doar stau pe margarină şi pateuri vegetale 40 de zile şi... cam atât. În rest dau răilor copiii care strigă în faţa blocului, fac cu ou şi cu oţet pe cel care rupe o floricică din "gardul lor", înjură, arată cu degetul, îşi dau coate şi "mânie pe Dumnezeu" cum ştiu ei mai bine. Mai mult m-am tulburat. Dar după ce m-am tulburat, m-am înseninat pe loc. Pentru că mi s-a confirmat că încă mai există oameni de bună credinţă care se întorc din drum ca să facă bine, precum doamna care şi-a rupt din salcia ei ca să dea şi altora.

Oameni, fiţi oameni! Un pic mai mult! Şi mai des! Şi mai de-adevăratelea! Slăviţi pe Tatăl din Ceruri şi pe Fiul Lui nu doar 7 zile în an! Întindeţi mâna către cei care vor să v-o apuce, daţi umărul vostru semenilor care vor să plângă şi n-au pe ce, rupeţi din crenguţele voastre nu doar de Florii ci-n fiecare zi şi puneţi rămurele înverzite de bunătate şi omenie pe braţele celor care vor să simtă sărbătoarea cu adevărat! E atât de uşor să faci bine şi să ajuţi şi să dăruieşti! Şi atât de la îndemână! Întoarceţi-vă din drum dacă cineva strigă după ajutor sau îşi doreşte cu toată inima ceva ce aveţi! Puneţi-L pe Dumnezeu în toate şi înainte de toate, pentru ca sufletul vostru să se îmbogăţească şi să strălucească peste întunecimile prea multora dinte noi!

Nu vă încondeiaţi doar ouăle joia asta, ci şi inimile! Cu fir de mărinimie şi dragoste pentru tot ce aveţi pe lângă voi! Nu vă frământaţi doar cozonacii, ci şi mâinile a nerăbdare şi bucurie atunci când ştiţi că puteţi dărui, vreţi s-o faceţi, dar nu mai aveţi răbdare până la momentul când veţi vedea lacrimi de mulţumire în colţul ochilor.

Fiţi ca bunul Iisus şi rupeţi din voi, frângeţi-vă şi apoi împărţiţi-vă lumii, bucată cu bucată!

Să aveţi o săptămână cu adevărat... mare!

Acest articol reprezintă o opinie.