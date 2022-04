Rusoaicele își taie gențile Chanel de mii de euro, revoltate că brandul s-a retras de pe piața din Rusia. "Nu merită dragostea mea pentru Patria mea" - VIDEO

Modelele din Rusia par foarte supărate că brandul Chanel s-a retras de pe piața din Rusia, după invadarea Ucrainei. Mai multe tinere și-au distrus în fața urmăritorilor gențile de mii de euro pe care le aveau. Rusoaicele cu bani își explică gestul afirmând că brandul a dovedit o lipsă totală de respect față de toți cumpărătorii ruși.

"Când cumpărau lucruri din magazinul Chanel, rușilor au început să li se ceară să semneze o hârtie umilitoare că nu vor purta niciodată acest brand în Rusia. Și iată răspunsul meu:



Pentru noi, rusoaicele, prezența brandului Chanel în viața noastră nu joacă niciun rol. Noi am fost întotdeauna chipul acestui brand, noi am fost cei care, din copilărie, ne-am stabilit scopul de a cumpăra o geantă a acestui brand. Și au cumpărat. Dar nici o geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea, nu merită respectul meu pentru mine, sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia.", a scris pe prezentatoarea TV și actrița Marina Ermoshkina, care are 299.000 de urmăritori pe Instagram, postând un video în care își distruge geanta.

DJ Katya Guseva, care are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, susține că și-a dorit întotdeauna o geantă Chanel, dar acum a decis să o distrugă în fața camerelor de filmat deoarece nu este de acord cu politica brandului. Totuși, nu neagă că își va mai cumpăra alte genți Chanel atunci când situația se va schimba.

„Mereu am visat că în garderoba mea va apărea o geantă chanel și s-a întâmplat anul trecut. Nu a fost una! Dar după ce am aflat despre politica mărcii față de ruși, am decis să scot aceste genți din viața de zi cu zi până când situația se va schimba și să susțin provocarea lansată de Marina Ermoshkina! Cu acest videoclip, nu fac apel la distrugerea lucrurilor niciunui brand, vreau doar să spun că nici o geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea și respectul meu pentru mine. Sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia și discriminarea femeilor pe bază de naționalitate. Noi, rusoaicele, suntem frumoase indiferent dacă avem sau nu o geantă Chanel. O știm noi, brandul Chanel o știe, și toată lumea o știe. ", a scris Ecaterina Guseva, o rusoaică urmărită de aproape 600 de mii de oameni pe Instagram.

La fel a făcut și Victoria Bonya, o tânără fotomodel care are 9 milioane de urmăritori pe Instagram.

"N-am văzut niciodată vreo marcă acționând atât de lipsit de respect față de clienții lor ca Chanel. Bye-bye, CHANEL”, este mesajul transmis de Victoria Bonya.

