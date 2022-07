Rușii au bombardat Odesa. Chirieac: Dacă pică, e o chestiune de ore până când vor ocupa Buceagul și vom avea graniță cu Federația Rusă. Va fi o bătălie groaznică

Cel puțin 19 persoane au fost ucise după ce două rachete rusești au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de agrement în orașul-port Odesa, vineri dimineață, au anunțat oficialii ucraineni. Alți 38 de oameni au fost răniți grav, 6 dintre ei fiind copii. Rușii ar fi lovit Odesa cu bombardiere strategice Tu-22, care au lansat rachete Kh/X-22 (sau AS-4 Kitchen în codificarea NATO), similare celei folosite la distrugerea centrului comercial din Kremenciuc, scrie Unian.net. Imaginile video de la fața locului arată mormane de moloz în zonele în care până acum era această bază de agrement și blocul de locuințe.

VEZI ȘI: Rachetele folosite de Rusia în Ucraina, din epoca sovietică. Asta ar explica lovirea zonelor civile

Bogdan Chirieac: Propagandă înspăimântătoare. Ei trec pe sub șenila tancului toată Ucraina

Deși nu este prima oară când Rusia este acuzată de crime de război și de bombardarea zonelor rezidențiale, Moscova a negat de fiecare dată că ar viza blocuri de locuit și a afirmat că are drept țintă doar bazele militare ucrainene. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus despre efectul pe care îl are această propagandă rusă.

"Cred că propaganda rusă nu se forțează suficient fiindcă mă așteptam să spună: "Tancurile care s-au năpustit asupra Ucrainei sunt ucrainene de fapt, că ei nu au niciun amestec". E ironia mare. Nu avem ce comenta la acest timp de propagandă înspăimântătoare. Ei trec pe sub șenila tancului toată Ucraina. Problema este că de la est avansează, am înțeles, 3-4 kilometri pe zi, pe uscat că pe mare nu au cum și probabil va fi o bătălie groaznică în Odesa. Dacă Odesa pică, atunci e o chestiune, cum să spun, de ore, până când vor ocupa Buceagul. Buceagul nu este foarte locuit, problema este că vom avea graniță cu Federația Rusă pe brațul Chilia și nu doar România va avea această graniță, ci și NATO, și Uniunea Europeană. Deci situația nu mi se pare deloc roz.

Chirieac: Sfârșitul războiului din Ucraina nu mi se pare nici aproape și nici cert

E bine că armata ucraineană primește un sprijin colosal acum, sute de tancuri, sute de piese de artilerie, e însă și problema pe care o evidenția Volodimir Zelenski, ar trebui să primim acest ajutor până în momentul în care vom avea armată cu care să mai luptăm. Știți bine că, pe de altă parte, Ucraina pierde, conform lui Zelenski, 200 de militari pe zi și Ucraina nu avea o armată mare, că nu se aștepta nimeni la această acțiune a lui Putin să atace o țară europeană total neprovocat.

Deci, sfârșitul războiului din Ucraina nu mi se pare nici aproape și nici cert. Să sperăm că ucrainenii vor rezista și cred că ar trebui să avem strategia prin care noi, NATO, strategia prin care Rusia ocupă teritoriul, dar, în timp, nu vor putea să-l mențină. Cheltuielile economico-militare ar fi atât e ridicate încât vor fi nevoiți să negocieze, să stea deoparte, să facă altceva, fiindcă altminteri ne este foarte clar că Putin vizează pur și simplu tot litoralul ucrainean al Mării Negre. Nu este o poveste, știți foarte bine că asta este situația.”, a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.