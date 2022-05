Rusia - Ucraina - România. Chirieac: Sunt lucruri care ne duc cu gândul la o asemănare pe care nu ne-o doream

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, intenţionează să prelungească pe termen lung conflictul militar în Ucraina, a spus Avril Haines, directorul Comunităţii agenţiilor de informaţii din SUA. „Evaluarea noastră este că preşedintele Putin se pregăteşte pentru un conflict prelungit în Ucraina, în cursul căruia încă intenţionează să atingă obiective dincolo de regiunea Donbas”, a declarat Avril Haines, directorul Comunităţii serviciilor de informaţii din SUA, în cursul unei audieri în Comisia Forţelor Armate din Senat. Avril Haines a atras atenţia că, în următoarele săptămâni, armata rusă probabil va încerca să creeze un culoar teritorial de-a lungul Mării Negre între zona Donbas şi Transnistria, potrivit The New York Times.

Marți seară, analistul politic Bogdan Chirieac, prezent în platoul „Sinteza zilei”, emisiune moderată la Antena 3 de Mihai Gâdea, a făcut următoarele declarații:

„Ne spune ceea ce discutăm noi de la începutul războiului. Că am spus-o noi, nu are nicio importanță, că o spune șeful Comunității de informații din SUA are o mare importanță. În Moldova se întâmplă, însă, ceva. Doamna președinte Maia Sandu s-a îmbolnăvit în momentul în care trebuia să iasă în conferință de presă cu Antonio Guterres, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (n.r. aflat într-o vizită de două zile la Chişinău). Va fi bolnavă aproximativ două luni... Nu înțeleg și nu s-a comunicat, deși la acest nivel de președinte trebuie să comunici ce ai. Nu e vorba de o persoană privată care are dreptul sacru să nu comunice nimic. Când ești președinte de stat, după cum știți, în toată lumea liberă, se întâmplă lucrul acesta. Deci, în acest moment, Republica Moldova este pe un teren mișcător, se întâmplă ceva acolo.”

„Multe lucruri ne duc cu gândul la o asemănare pe care nu ne-o doream”

„Însă ceea ce m-a tulburat - mi-a picat fața, pur și simplu - a fost fraza pe care ați dat-o în filmul de adineauri (n.r. i s-a adresat lui Mihai Gâdea). Mi se pare cumplită! Rusia nu este un stat cu un serviciu secret, este un serviciu secret care a luat un stat. Am făcut imediat legătura cu ce s-a întâmplat în România, cel puțin până în 2014, când serviciile secrete au pus mâna pe justiție și, odată cu asta, au pus mâna pe stat. Dacă serviciile secrete, după schimbările din 2014, s-au mai democratizat, justiția a rămas la fel de închistată, mai fără legătură cu litera legii. Multe lucruri ne duc cu gândul la o asemănare pe care nu ne-o doream”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„România este, alături de Bulgaria, singurul stat din UE care nu progresează în materie de infrastructură, în materie de sistem medical, care nu progresează în foarte multe domenii. Trebuie să existe o explicație. Explicația fundamentală - am plecat foarte de jos și nu sunt bani - nu se mai justifică, Uniunea Europeană dându-ți bani cu care puteai schimba România până acum”, a mai spus, în aceeași emisiune de la Antena 3, Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.