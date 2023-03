Ronaldo țintește să devină jucătorul cu cele mai multe selecţii la nivel mondial

"Recordurile sunt motivaţia mea. Vreau să devin jucătorul cu cele mai multe selecţii naţionale din istorie. Ar fi un lucru care m-ar face mândru. Însă asta nu se opreşte aici, vreau să fiu convocat în continuare cât mai des", a declarat Ronaldo, miercuri, în cursul unei conferinţe de presă.



Cu un total de 196 de selecţii, căpitanul Portugaliei împarte în prezent acest record cu atacantul kuweitian Bader Al-Mutawa. Acesta se află la rândul său încă în activitate, la 38 de ani, dar nu a fost însă convocat pentru următoarele meciuri amicale ale selecţionatei sale, cu Filipine şi Tadjikistan.



"Sunt foarte fericit că am revenit. Până la urmă, am încă multe de oferit echipei naţionale", a adăugat Ronaldo, precizând că nu îşi face "planuri pe termen lung" în legătură cu eventualele participări la EURO 2024 şi Cupa Mondială 2026.



După meciul cu Liechtenstein, lusitanii vor înfrunta Luxemburgul, duminică.



Cristiano Ronaldo, care joacă în prezent în campionatul Arabiei Saudite, la echipa Al-Nassr, a onorat prima sa convocare în naţionala Portugaliei în august 2023, cu ocazia unui meci amical împotriva Kazahstanului. El a disputat toate competiţiile internaţionale începând cu EURO 2004.



Deja golgheter absolut la nivel de echipă naţională, cu un total de 118 goluri, Cristiano Ronaldo are acum ocazia să deţină două dintre cele mai impresionante recorduri din fotbalul internaţional masculin, scrie Agerpres.

"Cristiano este extrem de important pentru echipă. Eu nu mă uit la vârsta lui, ci la experienţă", a spus selecționerul Portugaliei, cu referire la vedeta de 38 de ani, care evoluează acum în Arabia Saudită, la Al Nassr.



Cu 196 de prezenţe la prima reprezentativă începând cu august 2003, Ronaldo a disputat toate competiţiile internaţionale cu Portugalia de la EURO 2004 şi până în prezent. El este deţinătorul recordului în privinţa golurilor marcate la naţională: 118.



Portugalia va înfrunta Liechtenstein pe 23 martie, la Lisabona, şi apoi în deplasare, pe 26 martie, va juca împotriva Luxemburg.



Lotul lusitanilor pentru aceste meciuri este:

Portari: Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolverhampton/Anglia), Rui Patricio (AS Roma/Italia)

Fundaşi: Diogo Dalot (Manchester United/Anglia), Joao Cancelo (Manchester City/Anglia), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/Franţa), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City/Anglia), Antonio Silva (Benfica Lisabona), Goncalo Inacio (Sporting Lisabona), Diogo Leite (Union Berlin/Germania), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Franţa), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/Germania).

Mijlocaşi: Joao Palhinha (Fulham/Anglia), Ruben Neves (Wolverhampton/Anglia), Bernardo Silva (Manchester City/Anglia), Bruno Fernandes (Manchester United/Anglia), Joao Mario (Benfica Lisabona), Matheus Nunes (Wolverhampton/Anglia), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain/Franţa).

Atacanţi: Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Arabia Saudită), Goncalo Ramos (Benfica Lisabona), Joao Felix (Chelsea/Anglia), Rafael Leao (AC Milan/Italia), Diogo Jota (Liverpool/Anglia).

