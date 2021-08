Ronaldo a fost transferat oficial la Manchester United

Cristiano Ronaldo este la Manchester United. Anunţul a fost făcut public vineri seara de către gruparea engleză, pe pagina oficială, scrie Mediafax.

Manchester United anunţă că a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul lui Cristiano Ronaldo, sub rezerva condiţiilor personale, a vizei şi a aprobării medicale.

„Astăzi plec de la un club uimitor, cel mai mare din Italia şi cu siguranţă unul dintre cele mai mari din Europa. Mi-am dăruit inima şi sufletul pentru Juventus şi voi iubi întotdeauna oraşul Torino. (...) Mereu voi fi unul de-al vostru. Eşti, de acum, parte din istoria mea, aşa cum eu sunt din a ta”, a scris Ronaldo.

Trofeele obținute de Cristiano Ronaldo în cariera sa

Cristiano Ronaldo a câştigat aproape 30 de trofee majore în cariera sa, inclusiv cinci campionate UEFA Champions League, patru Cupe Mondiale ale Cluburilor FIFA, şapte victorii în campionatele din Anglia, Spania şi Italia şi Campionatul European pentru ţara sa, Portugalia.



Ronaldo marcat 118 goluri în 292 de apariţii în timpul primului său mandat la Manchester United.



Revenirea lui Cristiano Ronaldo la Manchester este un lucru pe care toată lumea de la club îl aşteaptă cu nerăbdare.

Cristiano Ronaldo a evoluat la United între 2003 şi 2009. Sub comanda lui Sir Alex Ferguson, el a câştigat prima sa Ligă a Campionilor în 2008, anul în care a obţinut în premieră Balonul de Aur, scrie Agerpres.



"Cristiano a fost o legendă a acestui club. Este cel mai mare jucător din toate timpurile dacă vreţi părerea mea", a declarat vineri antrenorul lui United, Ole Gunnar Solksjaer, care a fost coechipier cu portughezul între 2003 şi 2007.



Cristiano Ronaldo "nu are intenţia să continue la Juventus", a anunţat vineri antrenorul echipei din Torino, Massimiliano Allegri, într-o conferinţă de presă.



Venit în 2018 la Juventus de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, în vârstă acum de 36 de ani, mai are un an de contract, însă viitorul său a făcut obiectul tot mai multor speculaţii, atacantul nefiind titular în primul meci din noua ediţie de campionat.