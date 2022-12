„Românii trebuie să știe că la Tulcea avem un nou Ivan Patzaichin“. Horia Teodorescu, despre copilul minune de la caiac-canoe

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a vorbit despre Cătălin Chirilă, tânărul care a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canoe desfășurat anul acesta la Halifax în Canada:

„Cei care ne ascultă trebuie să știe că la Tulcea avem un nou Ivan Patzaichin. E vorba de Cătălin Chirilă, cel care a devenit campion mondial la Caiac-Canoe. Este un copil din Sarichioi care vine tot din zona Deltei Dunării și care pășește pe urmele lui Ivan Patzaichin sau, cel puțin, ne ține trează amintirea lui Ivan Patzaichin prin performanțele avute în ultimul an și pe care cred că le va avea în continuare.

Au fost mulți campioni mondiali actuali, foști campioni mondiali, Vasile Dîba, campion olimpic, Elena Fidatov, fotbalistul Gheorghe Iamandi, Iosif Anisim, Petre Badea, președintele AJF Tulcea, oameni care țin în viață sportul tulcean și care și reușesc să facă performanță. De asemenea, am luat în calcul antrenorii, pentru că suntem suntem județul cu foarte multe medalii în sportul de contact. A fost o acțiune de succes (n.r. Gala Sportului Tulcean) și chiar vreau să facem în așa fel încât acest eveniment să se deruleze în fiecare an“, a spus, la DC News, Horia Teodorescu.

Cei mai buni sportivi tulceni au fost premiați de Consiliul Județean Tulcea

Cătălin Chirilă, Amalia Țugui, Vlad Uncu, Irina Gheorghiță sunt doar patru dintre cei 62 de sportivi premiați în cadrul primei ediții a Galei Sportului Tulcean. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Tulcea, în parteneriat cu Centrul Cultural „Jean Bart“ Tulcea.

„Am organizat această gală pentru voi, dragi sportivi, pentru că știu ce înseamnă sportul, știu câte sacrificii presupune sportul, mai ales cel de înaltă performanță. Pentru dumneavoastră principala țintă este să fii primul, să fii învingător. Este o țintă pe care încercăm să o susținem, ne dorim să fim alături de voi. Am încercat din tot sufletul, cât am putut, să fim aproape, prin toate mijloacele, de sportivii din județul Tulcea. Vrem să vă arătăm respectul pe care îl meritați din plin dumneavoastră, dar și cei care stau în spatele dumneavoastră, antrenorii și părinții care vă susțin din toate punctele de vedere. Am pregătit un citat și vreau să îi dau citire ca atare: «Sportul te învață să ai caracter, te învață să joci după reguli, te învață să câștigi și să pierzi, te învață ceea ce este viața» (marea jucătoare de tenis Billie Jean King). Acestea sunt calitățile care se desprind de la oamenii care fac sport. Pentru voi, sportivii tulceni, mai mici sau mai mari, dorința de performanță este foarte mare, iar eu văd în voi sănătatea viitorului acestei țări“, a spus Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea (citește mai mult AICI).

