Românii din grupul de luptă „Getica“ au intrat pe teritoriul Rusiei: Dormim în frig, dar simțim căldura voastră, a românilor liberi / video viral

Românii din grupul de luptă „Getica“ au confirmat într-o postare pe pagina de Facebook că zilele trecute au luptat alături de partizanii ruși din Batalionul Siberian, Legiunea Libertate pentru Rusia și Corpul Voluntarilor Ruși pe teritoriul recunoscut internațional al Federației Ruse.

„Federația Rusă a declarat că știe de noi, că ne urmărește, că ne caută. Era și cazul să avem o confirmare că ceea ce facem este bine, este eficient, că incomodăm inamicul. Vestea bună este că și noi îi căutăm pe ei.

Decepția este un element al spațiului informativ și de luptă care induce confuzie și nesiguranță în rândurile inamicului. Așa că atunci când noi primeam echipe de presă la Mykolaiv și dădeam impresia că nu facem prea mult pentru efortul de război, în fundal pregăteam o operațiune vastă, împreună cu camarazii din Legiunea Rusia Liberă, Batalionul Siberian, Corpurile de Voluntari Ruși, ceceni din Itchkeria, frați liberi din Belarus, Georgia si multi alți "lupi" din pădurile lumii libere.

Cu un simț adânc al responsabilității civice, am încercat să ne predăm și să dam curs acelor mandate de căutare emise de Federația Rusă. Am făcut incursiuni în satele lor de frontieră dar nu am găsit secții de poliție funcționale, nu am găsit autorități. Rusia este pregătita de război nuclear dar nu este în stare să își protejeze frontierele terestre cu un stat cu care se află în război.“, se arată în postarea grupului.

„Dormim în păduri, în condiții imposibile, fără apă curentă, fără căldură. Dar simțim căldura voastră, a românilor liberi. Ne-am întors la condiția ancestrală a strămoșilor noștri, ne-am contopit cu pădurea, am devenit lupi. Și ne place ceea ce facem. O să revenim cu postări atât cât ne va permite timpul, secretul de serviciu și condițiile precare din zonă. Important este că suntem vii și continuăm să rămânem în luptă“, au mai scris voluntarii.

Imaginile cu luptele pe care românii din grupul Getica le-au purtat pe teritoriul Federației Ruse pot fi vizionate AICI.

